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2015
Gazeteci-yazar, ressam Fikret Otyam, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede, 89 yaşında hayatını kaybetti.
2013
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir Türk pilot ve yardımcısı kaçırıldı. Türk pilot ve yardımcısını kaçıranlar, Suriye'de rehin tutulan 9 Lübnanlının serbest bırakılması talebinde bulundu.
2011
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, dünyanın ilk rahim naklini gerçekleştirdiklerini duyurdu.
2009
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci ''Ergenekon'' davası ile iddianamesini 5 Ağustos'ta kabul ettiği üçüncü
1999
Rusya başkanı Boris Yeltsin başbakanını azletti. Tüm kabinesini ise dördüncü kez azletti.
1997
Elli dört gazeteci cemiyeti ile derneğinin oluşturduğu Gazeteciler Federasyonu kuruldu.
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