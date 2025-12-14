PODCAST
Dünyadan görülemeyen Güneş Sistemi'ndeki tek gezegen hangisidir?
İnternette kimin gözlüklü bir fotoğrafını arayacak olsanız bir sonuca rastlayamazsınız?
Diğer tüm gezegenlerden daha fazla yanardağa sahip olan gezegen hangisidir?
Hıfzıssıhha TDK'ya göre ne demektir?
Kıta sahanlığı sözlük tanımına göre kıyıların kaç metre derinliğe kadar olan kısımlarına denir?
1912-1948 Yaz Olimpiyatları'nın Sanat Yarışmaları kısmında hangisi vardır?
Nutuk'ta "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözü nasıl yazılmıştır?
İstanbul ve İzmir'den sonra en yüksek müze ziyaretçi sayısı hangi ilde gerçekleşmiştir?
İnsan vücudundaki en uzun ve en ağır kemik hangisidir?
Güllü'nün ölümünde kan donduran itiraf
Memura en az 61 bin TL
"Koko"mbo skandal!
Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan!
Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde
Dünürler yüzleşti!
Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Bu hafta programda şunlar yaşandı; Annesi ve kayınvalidesi arasında kalan Yeşim aldığı karar ile herkesi şok etti. Kayınvalidesi Beyhan ve annesi Ayşe Hanım arasındaki gerginlik ise gözyaşları ile bitti.
Hafta finalinde neler oldu?
Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!
Taşacak Bu Deniz Esme ölüyor mü?
Koçari ve Furtuna köyleri arasında geçen Esme ile Adil'in dramatik öyküsünü işleyen dizinin 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyiciler, "Taşacak Bu Deniz Esme ölüyor mu?" sorusuna yanıt ararken son gelişmeler merak ediliyor. İşte Eleni ve Esme'yi bekleyen büyük tehlike!
Milyoner'e damga vuran fedakar öğretmen... Tek öğrenci için 60 km yol gidiyor
ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Muhammet Bağ izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Sınıf öğretmeni olan Muhammet Bağ tek öğrencisi için günde 60 km yol okuluna gidiyor.
İtalya'nın en büyük yiyecek savaşı olan festivalde binlerce insan birbirine hangisinden tonlarca atar?
ATV ekranlarının pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran, Oktay Kaynarca'nın karizmatik sunumuyla zirvedeki yerini koruyan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle Türkiye gündemine oturdu.
Hangisi gurmeyle eş anlamlıdır?
Taşacak Bu Deniz’de fırtına kopuyor! Esme ölüyor mü? İşte Eleni ve Esme’yi bekleyen büyük tehlike
Milyoner'e damga vuran fedakar öğretmen... Tek öğrenci için 60 km yol gidiyor
Tv yayın akışı 10 Aralık 2025 | Bu akşam Atv'de Kuruluş Orhan var mı?
Kuruluş Orhan 7. bölümden ipuçları: Orhan Bey ve Flavius aynı cephede!
Sosyal medya fenomeni Sevinç Parlak Milyoner'de
Survivor 2026 ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi tarihte? 2026 Survivor yarışmacıları
MasterChef Altın Kupa kadrosu isim listesi 2025: MasterChef Altın Kupa ne zaman, saat kaçta?
Milyoner’de altın sorusu gündem oldu: Çeyrek altın gerçekte kaç gram?
Yeni başlayan o dizinin reytingleri şoke etti! "Final görüyorum..."
Türkiye'nin En Çok İzlenen Dijital Platformu Belli Oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar: "Biraz tuzağa düştük"
Tek öğrenci için 60 km!
Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak
Kuruluş Orhan'da Orhan Bey’in adaleti herkesi kuşatıyor
Kuruluş Orhan'da Orhan Bey kutsal mabed şövalyelerinin sırrını çözdü
Gözleri KaraDeniz 16. bölüm fragmanı yayınlandı
Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümü ile ilgili 4 gözaltı
Sosyal medya fenomeni Sevinç Parlak Milyoner'de
Kim Milyoner Olmak İster'de kritik soru: Çeyrek altın kaç gram ağırlığındadır?
Sami Kırkuşu'nun kuzeni Engin Kırkuşu konuştu
Hangi Osmanlı Padişahı İstanbul'u iki kez kuşatmıştır?
Hangisi sözlük tanımına göre "fihrist"in eş anlamlısıdır?
ATV ekranlarının pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran, Oktay Kaynarca'nın karizmatik sunumuyla zirvedeki yerini koruyan fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle Türkiye gündemine oturdu.
Ekrem Kızıltaş
Kaçacak yer yok…
BÜLENT ERANDAÇ
Jeopolitik hatlar
ALİ ŞERBETÇİ
İşçilere refakat izni verilir mi?
Emre Şahin
Kazanan strateji
Şerif Ercan
Kavuk tartışmasından kavukiye çıktı!
Onur Özkan
Yunus Akgün gerçekleri
Evren Turhan
3 puana rağmen transfer şart
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Uyku düzenine dikkat
Lütfi Albayrak
Kediler nankör mü?
Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?
Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?
Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?
Michel Vaujour'u hapishaneden kaçırmak için helikopter kullanmayı öğrenen ve kaçıran kişi kimdir?
Hamas'a üst düzey suikast iddiası
Hindistan'da Messi kaosu
Kozmetik fabrikası yangınına ilişkin iddianame!
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü!
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç bilgisi
Humus'ta neler oluyor?
Konya'dan sonra yüzölçümü en büyük il hangisidir?
Kuruluş Orhan 7. bölüm nefes kesti: Kutsal Mabed şövalyelerinin izini buldu!
atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 7. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. Bu hafta da izleyiciden tam not alan dizi, sosyal medyada Türkiye gündeminde yer aldı. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca sosyal medyada çok konuşuldu.
Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak! Orhan Bey ve Flavius aynı cephede savaşıyor
Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünde, sürpriz bir ittifak gerçekleşti. Orhan Bey, Kutsal Mabet Şövalyelerine karşı birlikte hareket etmek için Flavius’u otağa davet etti.
Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00’da!
ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği “Kim Milyoner Olmak İster” bu akşam saat 20.00’da yeni bölümüyle atv ekranlarında olacak.
Gözleri KaraDeniz’de şok gerçek ortaya çıktı!
Atv'nin sevilen dizisi “Gözleri KaraDeniz” önceki akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde şunlar yaşandı; Azil’i vurulmaktan Sancar kurtarmıştır.
