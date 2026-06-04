Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri: 9 ilçede kamu personeline idari izin
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla olağanüstü güvenlik ve lojistik tedbirleri devreye alındı. Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla yayımlanan genelge uyarınca; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu personeli, zirve takvimini kapsayan 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.
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- Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi nedeniyle Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'deki kamu çalışanlarını 6-12 Temmuz'da idari izinli ilan etti.
- Sağlık, güvenlik, ulaşım ve acil durum birimleri gibi kritik hizmetlerde görevli personel idari izin kapsamı dışında tutulacak.
- 6-12 Temmuz arasında Ankara genelinde sınav, konser, şenlik ve benzeri tüm kamu etkinlikleri yasaklandı.
- Zirve alanları çevresinde trafiği aksatacak, güvenliği riske sokacak her türlü etkinliğe izin verilmeyecek ve ek güvenlik tedbirleri uygulanacak.
- Belirlenen hassas bölgelerdeki düğün ve benzeri etkinlikler kaymakamlık iznine tabi olacak.
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak.
Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına "36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
6-12 TEMMUZ HAFTASINDA İDARİ İZİN
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" konulu yazısıyla, Ankara'da gerçekleştirilecek Zirve nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması amacıyla,
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Zirve'de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personeli 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.
Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlar dikkate alınarak il teşkilatlarında ve hizmet birimlerinde görev yapan personel için idari izin uygulamasının detayları Valilikçe belirlenecek.
İl genelinde söz konusu haftada sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinlikler planlanmaması, zirve nedeniyle ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, zirve süresince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereken önlemler alınacak.
Bu kapsamda, sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecek.
Bunların dışında kalan birimlerde ise idari izin döneminde acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ile vatandaşların mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak, birim amirleri kurumlarının hassasiyetine göre gerekli tedbirleri alacak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca 6 Temmuz Pazartesi ile 12 Temmuz Pazar tarihleri arasında, sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler yapılamayacak.
"GÜVENLİĞİ RİSKE SOKACAK ETKİNLİKLERE İZİN VERİLMEYECEK"
Ayrıca, bu tarihler arasında detayları güvenlik birimlerince belirlenecek ve duyurulacak olan geliş-gidiş güzergahlarında, misafirlerin konakladığı oteller bölgesi ve civarında, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinin bulunduğu bölgede trafiği aksatacak, vatandaşların toplu geliş-gidişlerine ve toplanmalarına neden olacak, güvenliği riske sokacak her türlü özel ya da resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyecek.
Belirtilen hassas bölgeler dışında kalan düğün ve benzeri etkinlikler yasak kapsamı dışında kalacak. Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinlikler ise etkinliğin yapılacağı ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak. Gerektiğinde yeni tedbirler alınacak ve duyurulacak.
Zirve dolayısıyla ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, vatandaşların mağdur olmalarının önlenmesi için bu doğrultuda gerekli tedbirler en kısa zamanda alınarak duyurulacak.