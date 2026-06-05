CANLI YAYIN
Geri

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecek CHP'den istifa etti: "Bunların sürekli bir bahanesi var!"

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. CHP'deki yapıyı eleştiren Bilecen, "Göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim ama sonuç alamadım. Bunların sürekli bir bahane ve sebebi vardı. Bu sebepler çoğaldı. Mutlak butlan davası, daha sonra CHP genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan... Artık bu durumdan sıkıldık." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecek CHP'den istifa etti: "Bunların sürekli bir bahanesi var!"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.
  • Bilecen, CHP'de verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve destek alamadığını açıkladı.
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç hiçbir belediyeden destek görmediğini söyledi.
  • Bilecen, siyasi çekişmelerden uzak, bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini açıkladı.
  • 31 Mart 2024 seçimlerinde yüksek oy alarak belediye başkanı seçilmişti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecek CHP'den istifa etti: "Bunların sürekli bir bahanesi var!"-1 Hakan Bilecen CHP’den ayrıldı

Bilecen, yaptığı açıklamada, halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecinde 31 Mart 2024'teki seçimlerde yüksek bir oy alarak belediye başkanı olduğunu belirtti.

Hakan Bilecen'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)Hakan Bilecen'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)


"ARTIK BU DURUMDAN SIKILDIK"

Belediye başkanı seçildikten sonra CHP'de verilen sözlerin yerine getirilmediğini dile getiren Bilecen, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç, hiçbir belediyeden bana destek gelmedi. Göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim ama sonuç alamadım. Bunların sürekli bir bahane ve sebebi vardı. Bu sebepler çoğaldı. Mutlak butlan davası, daha sonra CHP genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan... Artık bu durumdan sıkıldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki ve ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis Belediyesini ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz."

Hakan BilecenHakan Bilecen

"BEN YOLUMA BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Bilecen, bağımsız olarak görevini sürdüreceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kilis'e daha iyi hizmetlere odaklanabilmek, siyasi çekişmelerden şehrimi ve belediyemi korumak için uzun istişarelerin ardından bir karar aldım. Şu an için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum. Kimde ne hakkım varsa helal olsun. Doğru olduğuna ve şehrime faydalı olacağı için bu kararı aldım. Bu kararı almamda başka da hiçbir sebep yoktur. Biz daha iyi hizmet vermek için bu yola giriyoruz. İnşallah doğru yol seçmişizdir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."

CHPdeki mutlak butlan krizinde bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel gizli gizli görüşüyorCHPdeki mutlak butlan krizinde bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel gizli gizli görüşüyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecek CHP'den istifa etti: "Bunların sürekli bir bahanesi var!"-4 Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecek CHP'den istifa etti: "Bunların sürekli bir bahanesi var!"-5 Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecek CHP'den istifa etti: "Bunların sürekli bir bahanesi var!"-6

Takvim Kaynak Tercihleri
Bakan Kurum'dan Çevre Günü mesajı: "Bu toprak yalnızca bize ait değil"
SONRAKİ HABER

"Bu toprak yalnızca bize ait değil"

 Erman Toroğlu şampiyonluk yalanı davasında beraat etti! Aylık gelirini açıkladı: Ortalama 600-700 bin TL
ÖNCEKİ HABER

Şampiyonluk yalanı davasında karar
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler