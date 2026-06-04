Bakan Kurum 64 ilde 20 bin konut projesini açıkladı: 18 bin TL taksit 72 ay vade | İstanbul'da 15 bin kiralık konut

Konutlar sadece barınma amaçlı değil, mahalle konakları şeklinde sosyal donatıları da içerecek.

15 Haziran'dan itibaren ev sahibi olmayan vatandaşlar başvurabilecek ve 18 bin TL taksitle 72 ay vadeli ödeme seçeneği sunulacak.

TOKİ ile 20 bine yakın 2+1 ve 3+1 konuttan oluşan proje başlatıldı ve konut fiyatları 2.1 milyon TL'den başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: 64 ilde 20 bin konut 18 bin TL taksitle satışa çıkıyor!

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık. 500 bin konur cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak.

Biz evi sadece konut olarak görmüyoruz. Ev bir gencin doğum büyüdüğü alan, bir annenin şefkat eli... Mahalle konakları yapıyoruz. Vatandaşımız burada sağlık hizmeti alacak, çocuklarını kreşlere bırakabilecek. Taziyelerini yapabilecek.

Bizim yaptığımız konutlarda deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Dirençli şehirler inşa ediyoruz. Yeni 500 bin konut ile ülkemizi depreme hazırlıyoruz.