Bakan Kurum 64 ilde 20 bin konut projesini açıkladı: 18 bin TL taksit 72 ay vade | İstanbul'da 15 bin kiralık konut
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 64 ilde 20 bin konutun satışa çıkarılacağını bildiren Bakan Kurum, "Konutlar bitme aşamasına geldi. Burada amaç kira fiyatlarını düşürmek. 18 bin TL taksitle ödeme seçeneklerimiz var 72 ay vade yapıyoruz." dedi. İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesinin müjdesini veren Kurum, ilk teslimlerin Eylül ayında yapılacağını açıkladı.
Hızlı Özet Göster
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası 455 bin konutun tamamlandığını açıkladı.
- Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edileceğini ve ilk konutların 2027 Mart'ında teslim edileceğini duyurdu.
- TOKİ ile 20 bine yakın 2+1 ve 3+1 konuttan oluşan proje başlatıldı ve konut fiyatları 2.1 milyon TL'den başlayacak.
- 15 Haziran'dan itibaren ev sahibi olmayan vatandaşlar başvurabilecek ve 18 bin TL taksitle 72 ay vadeli ödeme seçeneği sunulacak.
- Konutlar sadece barınma amaçlı değil, mahalle konakları şeklinde sosyal donatıları da içerecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum: 64 ilde 20 bin konut 18 bin TL taksitle satışa çıkıyor!
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:
11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık. 500 bin konur cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak.
Biz evi sadece konut olarak görmüyoruz. Ev bir gencin doğum büyüdüğü alan, bir annenin şefkat eli... Mahalle konakları yapıyoruz. Vatandaşımız burada sağlık hizmeti alacak, çocuklarını kreşlere bırakabilecek. Taziyelerini yapabilecek.
Bizim yaptığımız konutlarda deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Dirençli şehirler inşa ediyoruz. Yeni 500 bin konut ile ülkemizi depreme hazırlıyoruz.
Bir yandan bu proje istihdama ve üretime katkı sağlayacak. Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu bir sosyal devlet bakış açısı. Dünyanın neresine giderseniz gidin sosyal devlet rafa kaldırılmış. Ülkeler böyle afetlerde vatandaşını sigorta şirketlerinin insafına bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ise burada güçlü bir iradeyi milletimize sunmuş oldu.
Bugüne kadar konutlarımız için engelli vatandaşlarımız, gazi aileleri, dar gelirli vatandaşlarımıza ekstra kontenjan tanıdık. Deprem bölgesi için de kontenjan ayırdık. Milletimiz buna gönülden inanıyor. İnancını da başvuru sayılarında görüyoruz.
İlk defa açıklıyoruz. TOKİ ile 20 bine yakın konutu 64 ilde 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutlar bitme aşamasına geldi. Burada amaç kira fiyatlarını düşürmek. 18 bin TL taksitle ödeme seçeneklerimiz var 72 ay vade yapıyoruz. Konut fiyatlarının 2.1 miiyon TL'den başlayacağını açıkladı.
15 Haziran'da vatandaşlarımız alabilecek. Başvuracakların evinin olmaması gerekiyor.
64 İLDE KURASIZ TOKİ KONUTLARI SATILACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı 51 deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattı.
|Başlık
|Detay
|Toplam Konut Sayısı
|20 bin konut
|Konut Tipleri
|2+1 ve 3+1
|Kampanya Kapsamı
|3 farklı ödeme seçeneği sunulacak
|Seçenek 1
|Peşin alımlarda %25 indirim
|Seçenek 2
|%50 peşinat, 72 ay vade, %8 indirim
|Seçenek 3
|%50 peşinat, 60 ay vade (peşinatın yarısı sözleşmede, kalan yarısı 12 ay sonra ödenecek)
|Fiyatlandırma
|Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek
|2+1 Konut Fiyatları (Peşin Satış)
|2,1 milyon TL – 5,4 milyon TL
|3+1 Konut Fiyatları (Peşin Satış)
|2,7 milyon TL – 6,2 milyon TL
|Seçenek
|Peşinat
|Vade
|İndirim
|1
|Peşin ödeme
|-
|%25
|2
|%50 peşinat
|72 ay
|%8
|3
|%50 peşinat
|60 ay
|Peşinatın yarısı sözleşmede, yarısı 12 ay sonra ödenecek
İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT PROJESİ
İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız. İlk teslimleri Eylül ayında yapacağız. İlk kiralık konut projesinden teslimler yapacağız.
|Konu
|Detay
|Proje
|Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi
|Konut Sayısı
|İstanbul'a 15 bin kiralık sosyal konut
|Kira Bedeli
|Bölge rayicinin altında olacak
|Yönetim ve Bakım
|Yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak
|Kiralama Süresi
|Evler 3 yıl süre ile kiralanacak
|Kira Güncellemesi
|3 yılın sonunda yeni kiralama döneminde kira bedeli güncellenecek