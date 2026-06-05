Sıfır Atık Festivali ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı: Ailelerden etkinliğe tam not

Etkinlik alanında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle çocuklar doğayla buluşurken, geri dönüşüm ve çevre temizliği temaları eğlenceli karakterlerle sahneye taşındı.

AİLELERDEN FESTİVALE TAM NOT

Çanta baskısı etkinliğine katılan Tülay Çalışır, festivalden duyduğu memnuniyeti, "İlk defa böyle bir etkinliğe geliyorum. Etkinlik alanları çok güzel ve faydalı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." sözleriyle ifade etti.

Ailesiyle birlikte festivale katılan Arif Erkan Çalışır ise kurulan stantları ilgiyle incelediklerini belirterek, "Sıfır Atık Vakfının dağıttığı cam termoslarımızı aldık. Ailelerin çocuklarıyla beraber çok güzel vakit geçirebileceği bir alan oluşturulmuş." dedi.