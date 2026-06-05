Sıfır Atık Festivali ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı: Ailelerden etkinliğe tam not
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 4 Haziran’da kapısını açan Sıfır Atık Festivali, ikinci gününde de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam etti. Çocuklar ve gençler geri dönüşüm atölyeleri, oyunlar ve eğitim programlarında hem eğlenip hem öğrenirken, katılımcılar festivalin çevre bilinci konusunda önemli farkındalık oluşturduğunu vurguladı.
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- Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda 7 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
- Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye uzanan geniş bir program sunuyor.
- Festival kapsamında çocuklar için geri dönüşüm atölyeleri, fidan dikim etkinlikleri ve çevre temalı oyunlar düzenleniyor.
- Festivalde yenilenebilir enerji teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, karbon ayak izi ölçüm alanları ve sanal gerçeklik teknolojileriyle iklim krizi deneyimleri sunuluyor.
- Recycled Orchestra of Cateura, Rafet El Roman ve Mazhar Alanson festival kapsamında konser verecek.
Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali, ikinci gününde de binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan etkinlikleriyle her yaştan katılımcıya hitap ediyor.
Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla devam edecek festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata kadar birçok alanda ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak.
ÇOCUKLAR GERİ DÖNÜŞÜMÜ EĞLENEREK ÖĞRENİYOR
Festival alanında çocuklar ve gençler için geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları düzenleniyor.
Etkinliklere katılan çocuklar hem yeni beceriler kazanıyor hem de sıfır atık ve çevre bilinci konusunda farkındalık elde ediyor.
Oğluyla birlikte etkinliklere katılan Esra Turgut, festivalde çok sayıda alternatif bulunduğunu belirterek, etkinliklerin çocuklar için öğretici olduğunu söyledi. Turgut, vakit buldukça farklı etkinliklere katılacaklarını ve yakınlarını da festivale getirmeyi planladıklarını ifade etti.
Etkinlik alanında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle çocuklar doğayla buluşurken, geri dönüşüm ve çevre temizliği temaları eğlenceli karakterlerle sahneye taşındı.
AİLELERDEN FESTİVALE TAM NOT
Çanta baskısı etkinliğine katılan Tülay Çalışır, festivalden duyduğu memnuniyeti, "İlk defa böyle bir etkinliğe geliyorum. Etkinlik alanları çok güzel ve faydalı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." sözleriyle ifade etti.
Ailesiyle birlikte festivale katılan Arif Erkan Çalışır ise kurulan stantları ilgiyle incelediklerini belirterek, "Sıfır Atık Vakfının dağıttığı cam termoslarımızı aldık. Ailelerin çocuklarıyla beraber çok güzel vakit geçirebileceği bir alan oluşturulmuş." dedi.
"HER İNSANIN SIFIR ATIK KONUSUNU ÖĞRENMESİ GEREKTİĞİNİ ANLADIM"
Festival ziyaretçilerinden Fatma Zehra Alkurdi, etkinliklerin çevre bilinci açısından önemli katkılar sunduğunu belirterek, farklı ülkelerin çevre uygulamalarını tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.
Alkurdi, "Her insanın sıfır atık konusunu öğrenmesi gerektiğini anladım. Plastik, yemek, kağıt her şeyin ayrı atılması gerekiyor. Hem dünyaya hem ülkemize hem de çevre alanımıza dost olmamız lazım." ifadelerini kullandı.
TEKNOLOJİ, SANAT VE ÇEVRE BİLİNCİ BİR ARADA
"Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenen festivalde katılımcılar, karbon ve su ayak izi ölçüm alanlarında kendi çevresel etkilerini analiz edebilirken, sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel bölümlerde iklim krizinin ekosistemler üzerindeki etkilerini interaktif olarak gözlemleyebiliyor.
Sıfır Atık Müze alanında ise üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar ile sanatın dönüştürücü gücünü yansıtan sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Festival, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, çevresel farkındalığı artırmayı ve sıfır atık uygulamalarını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlıyor. Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlikler hafta sonu boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.
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