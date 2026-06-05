Uzman erbaş kanunu TBMM'ye sunuldu: Kamuda istihdamları sağlanacak

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi ve milli güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan 17 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu.

AK Parti tarafından hazırlanan Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi 17 maddeden oluşuyor.

Teklif ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarının iyileştirme, milli güvenlikteki eksikliği gidermeyi güçlendirmek amaçlanıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanunun teklifine ilişkin "Sözleşmeli erbaş erlere kamuda istihdam sağlıyoruz." dedi.

YÜZDE 10 KONTENJAN

Teklifle birlikte 7 yıllık sözleşmesini tamamlamış er ve erbaşlara kamuda istihdam sağlanacak ve yüzde 10'luk bir kontenjan ayrılacak.