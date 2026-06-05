MSB 53 TMSY işçi alımı sınav sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı

MSB duyurusunun tebligat niteliği taşıdığı ve adaylara ayrıca yazılı bildirim gönderilmeyeceği açıklandı.

İşe alım sürecinin başvurulan iş yerleri tarafından yürütüleceği ve adayların bu iş yerlerinden bilgi alması gerektiği belirtildi.

Sınava katılan adaylar için itiraz takvimi de açıklandı. MSB tarafından yapılan duyuruda, sonuçlara ilişkin itirazların yalnızca belirlenen tarihler arasında ve sınavın yapıldığı iş yerlerine şahsen yapılabileceği belirtilirken, işe alım sürecinin ilgili iş yerleri tarafından yürütüleceği vurgulandı.

53 TMSY SÜREKLİ İŞÇİ TEMİNİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Millî Savunma Bakanlığı tarafından 53 Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan (TMSY) sürekli işçi alımı kapsamında gerçekleştirilen sınavların sonuçları yayımlandı. Bakanlık bünyesindeki iş yerlerinde görevlendirilmek üzere düzenlenen sınavlar, 7 Mayıs 2026 tarihinde yapılmıştı.

Sınava katılan adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ile sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

TEMİNİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



İTİRAZ BAŞVURULARI 15-19 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA

MSB'nin duyurusuna göre adaylar, sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapabilecek. İtiraz başvurularının, adayların sınava girdikleri iş yerlerine şahsen gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Belirtilen süre dışında yapılan başvurular ile sınava girilen iş yeri dışındaki kurumlara iletilen itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Usulüne uygun şekilde yapılan başvuruların sonuçları ise Personel Temin Sistemi üzerinden ilan edilecek.

İŞE ALIM SÜRECİ İŞ YERLERİ TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK

Bakanlık, sınavı başarıyla tamamlayan adayların bundan sonraki işe alım süreçlerini başvuruda bulundukları iş yerlerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi. Sürece ilişkin bilgilendirmeler ilgili iş yerleri tarafından yapılacak.

Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

DUYURU TEBLİGAT YERİNE GEÇECEK

MSB tarafından yayımlanan açıklamada, sınav sonuçlarına ilişkin yapılan duyurunun tebligat niteliği taşıdığı ifade edildi. Bu nedenle adaylara ayrıca yazılı veya farklı bir bildirim gönderilmeyeceği belirtildi.

Adayların hak kaybı yaşamamaları için sonuç ve itiraz süreçlerini dikkatle takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Memur