Trabzonspor Ernest Muçi'nin kontratını KAP'a bildirdi

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Ernest Muçi ile bir senesi oplsiyonlu 4 yıllığına el sıkıştı. Karadeniz temsilcisi, anlaşmayı da KAP'a bildirdi.

Ernest Muçi Trabzonspor'da kalmaya devam edecek

Bordo mavililer Arnavut oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalarken yıllık 2.5 milyon euro maaş ödemesi yapacak. Opsiyon kullanılırsa sonraki yıl maaş ise 2.75 milyon euro olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor