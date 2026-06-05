Trabzonspor Ernest Muçi'nin kontratını KAP'a bildirdi
Geride kalan sezonda gösterdiği performansın ardından Beşiktaş'tan bonservisi alınan Ernest Muçi, Trabzonspor formasını terletmeye devam ediyor. Bordo mavililer, Arnavut futbolcunun kazanacağı ücreti KAP aracılığıyla duyurdu.
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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Ernest Muçi ile bir senesi oplsiyonlu 4 yıllığına el sıkıştı. Karadeniz temsilcisi, anlaşmayı da KAP'a bildirdi.
Bordo mavililer Arnavut oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalarken yıllık 2.5 milyon euro maaş ödemesi yapacak. Opsiyon kullanılırsa sonraki yıl maaş ise 2.75 milyon euro olacak.
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor