Fenerbahçe'ye transferde 2 şok birden! Yıldız futbolcular elden kaçtı
Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Mason Greenwood'un tercihini yaptığı iddia edildi. İngiliz yıldızın Roma ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtilirken, sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Dusan Vlahovic cephesinden geldi.
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- Marsilya'nın yıldızı Mason Greenwood, Roma ile 5 yıllık sözleşmeye anlaştı ve İtalyan ekibi Fransız kulübüne yaklaşık 50 milyon euroluk ilk teklifi hazırlıyor.
- Chelsea, Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan Dusan Vlahovic transferinde en güçlü aday konumunda bulunuyor ve uzun süredir oyuncu tarafıyla temas halinde.
- Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Greenwood ve Vlahovic için rakip kulüpler öne geçti.
- Vlahovic, imza parası ve bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon euronun üzerinde maaş talep ediyor.
- Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki başkanlık seçimi sonrası transfer stratejisinin netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketliliğini korurken Avrupa basınından sarı-lacivertlileri yakından ilgilendiren iki flaş iddia geldi.
Transfer listelerinin üst sıralarında yer aldığı öne sürülen Mason Greenwood ve Dusan Vlahovic konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
GREENWOOD ROMA'YA 'EVET' DEDİ
İtalyan gazeteci Nicolo Schira tarafından paylaşılan habere göre, Marsilya'nın yıldızı Mason Greenwood kariyerini İtalya'da sürdürmeye hazırlanıyor.
Haberde 24 yaşındaki futbolcunun, Roma ile anlaşma sağladığı ve 5 yıllık sözleşmeye "evet" dediği belirtildi.
ROMA İLK TEKLİFİ HAZIRLIYOR
İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde Marsilya ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Roma yönetiminin Fransız kulübüne sunacağı ilk teklif üzerinde çalıştığı aktarıldı.
MARSİLYA'NIN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO
Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asist üreten Greenwood için Fransız temsilcisinin yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Bu rakamın transfer görüşmelerindeki en kritik unsur olması bekleniyor.
FENERBAHÇE'YE BİR ŞOK DA VLAHOVIC'TEN
Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer aldığı iddia edilen bir diğer yıldız isim olan Dusan Vlahovic konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. juventus ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Sırp golcünün takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.
CHELSEA ÖNE GEÇTİ
İngiliz basınından TeamTALK'un haberine göre Chelsea, Vlahovic transferinde en güçlü aday konumunda bulunuyor. Haberde Londra ekibinin uzun süredir oyuncu tarafıyla temas halinde olduğu ve transfer yarışında rakiplerinin önüne geçtiği ifade edildi.
PREMIER LİG DEVLERİ PEŞİNDE
Chelsea'nin yanı sıra Manchester United, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Aston Villa, Everton gibi kulüplerin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
8 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ
Haberde Vlahovic'in imza parası ve bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon euronun üzerinde bir maaş beklentisine sahip olduğu belirtildi.
Bu nedenle transfer yarışının yalnızca bonservis değil maaş pazarlıkları açısından da oldukça zorlu geçeceği ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE GÖZLER SEÇİME ÇEVRİLDİ
6-7 Haziran tarihlerindeki başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Greenwood ve Vlahovic dosyalarında yaşanan gelişmeler dikkat çekti.
Sarı-lacivertli camiada yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte transfer stratejisinin netleşmesi bekleniyor.
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