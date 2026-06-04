Fenerbahçe'ye transferde 2 şok birden! Yıldız futbolcular elden kaçtı

Mason Greenwood'un Roma ile anlaştığı öne sürüldü MARSİLYA'NIN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asist üreten Greenwood için Fransız temsilcisinin yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Bu rakamın transfer görüşmelerindeki en kritik unsur olması bekleniyor.

Dusan Vlahovic Juventus tarafından kadroda düşünülmüyor FENERBAHÇE'YE BİR ŞOK DA VLAHOVIC'TEN Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer aldığı iddia edilen bir diğer yıldız isim olan Dusan Vlahovic konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. juventus ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Sırp golcünün takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

Dusan Vlahovic'in talipleri var CHELSEA ÖNE GEÇTİ İngiliz basınından TeamTALK'un haberine göre Chelsea, Vlahovic transferinde en güçlü aday konumunda bulunuyor. Haberde Londra ekibinin uzun süredir oyuncu tarafıyla temas halinde olduğu ve transfer yarışında rakiplerinin önüne geçtiği ifade edildi.

Dusan Vlahovic için Fenerbahçe devrede PREMIER LİG DEVLERİ PEŞİNDE Chelsea'nin yanı sıra Manchester United, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Aston Villa, Everton gibi kulüplerin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.