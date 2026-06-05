Kılıçdaroğlu’ndan MYK’da yolsuzluk çıkışı: Belge varsa ne yapabiliriz
CHP Genel Merkezi’nde yapılan MYK toplantısında belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları ve “arınma” çağrısı masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız” dediği aktarıldı.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarını değerlendirdi.
- Kılıçdaroğlu toplantıda, operasyonların siyasi olması halinde tepki göstereceklerini ancak belge ve bilgi varsa hiçbir şey yapamayacaklarını söyledi.
- Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir dile getirdiği 'arınma' çağrısı MYK toplantısında yeniden gündeme geldi.
- CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile görüştü.
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile karşı tarafın avukatı Çağlar Çağlayan'ın sürecin hukuki boyutunu değerlendirmek üzere görüşeceği belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Genel Merkez'de yapılan MYK toplantısına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.
Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık görevine dönen Kılıçdaroğlu, böylece ikinci kez parti yönetimiyle bir araya geldi. Toplantının perde arkasında konuşulanlara ilişkin kulis bilgilerini A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
YOLSUZLUK OPERASYONLARI MASAYA GELDİ
İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre toplantının ana gündemini, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonları oluşturdu.
Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir dile getirdiği "arınma" çağrıları da MYK toplantısında yeniden gündeme geldi.
CHP kulislerinde yankı uyandıran toplantıda, belediyelere yönelik iddialar, operasyonların siyasi boyutu ve dosyalarda belge ya da bilgi bulunması halinde izlenecek yol haritası değerlendirildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YOLSUZLUK ÇIKIŞI
İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına batan CHP'li belediyelere ilişkin kurmaylarına dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun toplantıda şu değerlendirmeyi yaptığı belirtildi:
"Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görsek de mücadelemizi veririz."
Bu sözler, CHP'de belediyelere yönelik operasyonlar ve "arınma" tartışmasının parti yönetiminin en sıcak başlıklarından biri haline geldiğini ortaya koydu.
"BELGE, BİLGİ VARSA BİZ HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"
Toplantıdan yansıyan en dikkat çekici başlık, Kılıçdaroğlu'nun "belge" ve "bilgi" vurgusu oldu.
Kılıçdaroğlu'nun, operasyonların siyasi olması halinde buna karşı tepki gösterileceğini ancak dosyalarda somut belge, bilgi ve yolsuzluk bulunması halinde partinin savunma alanının kalmayacağını söylediği aktarıldı.
Kılıçdaroğlu'nun "Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız" sözleri, CHP'de belediyeler üzerinden büyüyen krizin MYK masasına taşındığını gösterdi.
ARINMA ÇAĞRISI YENİDEN GÜNDEMDE
Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çıkışı yeni değil.
Geçtiğimiz yıl ve bu yıl peş peşe "arınma" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, son olarak parti genel merkezindeki bayramlaşma töreninde de aynı mesajı yinelemişti.
MYK toplantısında yolsuzluk operasyonlarıyla birlikte "arınma" başlığının yeniden ele alınması, parti içinde belediyelere yönelik iddialar üzerinden yaşanan tartışmanın derinleştiğini ortaya koydu.
MYK SALONUNDA KRİZİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI
İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar toplantıda en kapsamlı şekilde değerlendirilen başlıkların başında geldi.
Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız" sözleriyle operasyonların siyasi yönüne dikkat çektiği, ancak "yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz?" çıkışıyla da dosyalarda somut bilgi ve belge bulunması ihtimaline karşı farklı bir tutum ortaya koyduğu ifade edildi.
Bu değerlendirme, CHP'de "arınma" tartışmasının yalnızca siyasi söylem olarak kalmadığını, parti yönetiminin gündemine doğrudan taşındığını gösterdi.
MECLİS GRUBU İÇİN SİNYAL VERDİ
Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlere ilişkin mesaj verdiği de aktarıldı.
Kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki hafta Meclis grup toplantısında başkanlık edebileceğim." sözleriyle yeni süreçte Meclis grubuna da doğrudan müdahil olabileceğinin sinyalini verdi.
Bu çıkış, CHP'de Genel Merkez, Meclis grubu ve belediyeler ekseninde yeni bir siyasi hattın kurulabileceği yorumlarına neden oldu.
KULİSLERDE MÜZAKERE TRAFİĞİ
CHP koridorlarındaki hareketlilik yolsuzluk dosyalarıyla sınırlı kalmadı.
Parti içindeki güç dengelerinin oturtulması için yürütülen müzakere trafiğine ilişkin de sıcak bilgiler paylaşıldı.
İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre üç milletvekili; Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile görüştü.
Bu görüşmelerin ardından yeni bir temasın daha yapılacağı ifade edildi.
AVUKATLAR MASAYA OTURUYOR
İlter Yeşiltaş, parti kulislerinde konuşulan avukat görüşmesine ilişkin bilgileri de şu sözlerle aktardı:
"Aynı zamanda bir de müzakere yürütülüyor. Malum, üç milletvekili; Gürsel Erol, Ali Öztunç ve aynı zamanda Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Özgür Özel'le görüştüler. Ve yine bir görüşme olacağı ifade ediliyordu. Bu görüşmenin de avukatlar arasında olacağı belirtiliyordu. Yine buna dair de sıcak bir bilgi var: Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, karşı taraftan Çağlar Çağlayan'la, yani avukat Çağlar Çağlayan'la bir araya gelecekler. Tabii bu konuda özellikle bu süreçte neler yaşandı, sürecin hukuki boyutu da yine avukatlar tarafından değerlendirilecek."
Kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile karşı tarafın avukatı Çağlar Çağlayan'ın yapacağı görüşmede sürecin hukuki boyutu masaya yatırılacak.
Görüşmede, bugüne kadar yaşanan gelişmelerin ve bundan sonra atılacak adımların değerlendirileceği belirtiliyor.
CHP'DE SICAK SÜREÇ
MYK toplantısından yansıyan kulisler, CHP'de yolsuzluk operasyonları, "arınma" çağrısı, Meclis grubu ve avukatlar üzerinden yürüyen müzakere trafiğinin aynı anda ilerlediğini gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun "Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız" çıkışı, toplantının en çarpıcı mesajı olarak öne çıktı.
Parti kulislerinde, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ve hukuki temas trafiğinin önümüzdeki günlerde daha sert tartışmaları beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.