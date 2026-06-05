Kılıçdaroğlu’ndan MYK’da yolsuzluk çıkışı: Belge varsa ne yapabiliriz

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile karşı tarafın avukatı Çağlar Çağlayan'ın sürecin hukuki boyutunu değerlendirmek üzere görüşeceği belirtildi.

CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile görüştü.

Kılıçdaroğlu toplantıda, operasyonların siyasi olması halinde tepki göstereceklerini ancak belge ve bilgi varsa hiçbir şey yapamayacaklarını söyledi.

Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık görevine dönen Kılıçdaroğlu, böylece ikinci kez parti yönetimiyle bir araya geldi. Toplantının perde arkasında konuşulanlara ilişkin kulis bilgilerini A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Genel Merkez'de yapılan MYK toplantısına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

CHP kulislerinde yankı uyandıran toplantıda, belediyelere yönelik iddialar, operasyonların siyasi boyutu ve dosyalarda belge ya da bilgi bulunması halinde izlenecek yol haritası değerlendirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YOLSUZLUK ÇIKIŞI

İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına batan CHP'li belediyelere ilişkin kurmaylarına dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda şu değerlendirmeyi yaptığı belirtildi:

"Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görsek de mücadelemizi veririz."

Bu sözler, CHP'de belediyelere yönelik operasyonlar ve "arınma" tartışmasının parti yönetiminin en sıcak başlıklarından biri haline geldiğini ortaya koydu.