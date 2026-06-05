New York kanalizasyonunda neler oluyor? Gece yarısı rögarı açıp içine giriyorlar! Şehir sakinleri şaşkına döndü: Ninja Kamplumbağalara benziyorlar
New York sokaklarındaki rögar kapaklarını açıp ellerinde kazma, kürek ve kafa lambalarıyla yer altına inen gizemli gruplar şehri alarma geçirdi. Güvenlik kameralarına takılan ve görgü tanıklarının "Ninja Kaplumbağalar'a benziyorlardı" dediği şüphelilerin, saatlerce kaldıkları kanalizasyonda ne yaptığı bilinmezken uzmanlar ise iki ihtimale dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- New York'ta sokaklardaki rögarlardan gizemli gruplar çıkması sosyal medyada yayıldı ve NYPD'yi alarma geçirdi.
- 5 Mayıs'ta Queens'te gece çalışan bir kişi, çizme giymiş 3 adamın kanalizasyon kapağını açarak şehrin derinliklerine indiğini fark etti.
- Brooklyn'de McDonald Caddesi ve Colin Place yakınlarında bir grup insanın kanalizasyona girdiği ve birkaç saat sonra çıktığı görüldü.
- Uzmanlar, kanalizasyonların binalara giriş veya çıkış noktası olarak kullanılabileceğini ve hırsızlıkların mümkün olabileceğini belirtti.
- New York Polis Departmanı, kanalizasyonlara giriş çıkışların kamu güvenliğine tehdit oluşturmadığını açıkladı ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
ABD'nin en büyük metropolü New York, sokaklardaki rögarlardan ellerinde kazma, kürek ve kafa lambalarıyla çıkan gizemli grupları konuşuyor.
Sosyal medyada yayılan ve New York Polis Departmanı'nı (NYPD) alarma geçiren görüntüler şehrin altında, kanalizasyondaki gizemli olayları ortaya çıkardı.
RÖGAR KAPAĞINDAN AŞAĞI İNEN 3 GİZEMLİ ADAM
The Washington Post'a konuşan bir New York sakini, Quenns'teki oto temizleme dükkanında gece boyunca çalışırken saat 2 civarında çizme giymiş 3 adamın yakındaki bir kanalizasyon kapağına doğru yürüdüğünü fark etti.
"NİNJA KAPLUMBAĞALARA BENZİYORLARDI"
Dükkanının güvenlik kamerası görüntülerinde, adamlardan birinin ağır çelik rögar kapağını zorla açtığı görülüyor. Yanlarında olduğu anlaşılan bir araba ise farlarını onların yönüne doğru çevirmiş şekilde yakınlarda bekliyor. Üçlü kısa süre sonra şehrin derinliklerine doğru gözden kayboldu.
Washington Post'a konuşan adam "Bu adamlar Ninja Kaplumbağalar'a benziyordu. Çok tuhaf, gerçekten çok tuhaf." dedi.
BU İLK DEĞİL!
5 Mayıs'ta yaşanan bu olay, insanların gruplar halinde şehrin geniş kanalizasyon sistemini çeşitli bölümlerine girip çıkarken kameralara yakalandığı en az üç olayın sadece ilkiydi.
New York polisinin açıklamasına göre perşembe akşam geç saatlerde bir grup insan Brooklyn'in Gravesend semtindeki McDonald Caddesi ve Colin Place yakınlarında bir kanalizasyon çukuruna girdi. Birkaç saat sonra bir video kaydında yedi adamın kanalizasyon çukurundan çıkıp yakındaki bir kaldırımda sakince oyalandığı görüldü.
Kanalizasyon nereye çıkıyor?
Kanalizasyonların bazı binalara giriş veya çıkış noktası olarak hizmet edebildiğini belirten uzmanlar, bu şekilde hapishanelerden kaçışların, hırsızlıkların da mümkün olabileceğine dikkat çekti.
KAFA LAMBALARI, KAZMA, KÜREK
Polisin açıklamasına göre, aynı cuma günü saat 01:00 civarında, Brooklyn'in Williamsburg bölgesinde Heyward Caddesi ve Bedford Bulvarı yakınlarındaki bir kanalizasyon kapağından "çok sayıda kimliği belirsiz kişi" girerken görüldü. Daha sonra, güvenlik kamerası görüntülerinde yer altından altıdan fazla adamın çıktığı görüldü. Birkaçının kafa lambası taktığı ve küçük kürekler taşıdığı görüldü ve polis, bu kişilerin kısa süre sonra "bilinmeyen bir araçla bilinmeyen bir yere" kaçtığını söyledi.
New York Polis Departmanına göre kanalizasyonlara giriş çıkışlarda kamu güvenliğine yönelik bir tehdit bulunamadı. Soruşturma ise devam ediyor.
NEW YORK SAKİNLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ
Yeraltında yaşanman olaylar zinciri New York'luları şaşkına çevirdi ve spekülasyonlara yol açtı. Kanalizasyon kaşifleri aşağıya düşen mücevher ve değerli eşyaları mı arıyor yoksa bir bankaya veya başka bir işletmeye tünel kazmaya çalışıyor?
New York'un karışık kanalizasyonu 11 bin kilometreden uzun boru, 150 binlik yağmur suyu toplama havzası ve 95 atıksu pompalama istasyonundan oluşuyor.
2015'TE DEĞERLİ EŞYA AVCILARI YAKALANMIŞTI
2015 yılında polis, East Flatbush'ta bir kanalizasyon kapağından çıkan üç define avcısını izinsiz giriş suçlamasıyla tutuklamıştı. Grubun, aşağıda olduğuna inandıkları değerli eşyaları aramak için oraya gittiği anlaşılmıştı.
NEW YORK KANALİZASYONU
New York Post'a konuşan eski bir şehir kaşifi Steve Duncan ise uçsuz bucaksız kanalizasyon sistemine inmenin en tatsız yanı hamam böcekleriydi. Duncan "Her yerdelerdi, duvarlarda sürünüyorlardı, üzerinize atlıyorlardı. En kötüsüydüler" dedi.
Videolar, bazı grupların yer altında üç saate kadar zaman geçirdiğini gösteriyor. Duncan'a göre kanalizasyon yolculukları kaygan, nemli ortamlarda ve yer yer 30 santimetre veya daha derin olabilen akan sularda ilerlemeyi gerektirdiğinden zaman hızla geçiyor.
Bazı New York sakinleri, videoda görüntülenen gizemli kaşiflerin kötü niyetli bir şeyler peşinde olduğundan endişelendi. Birçoğu su geçirmez balıkçı çizmeleri giymişti ve başlarında lambalar, kürekler ve diğer aletler vardı.