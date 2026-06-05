New York polisinin açıklamasına göre perşembe akşam geç saatlerde bir grup insan Brooklyn'in Gravesend semtindeki McDonald Caddesi ve Colin Place yakınlarında bir kanalizasyon çukuruna girdi. Birkaç saat sonra bir video kaydında yedi adamın kanalizasyon çukurundan çıkıp yakındaki bir kaldırımda sakince oyalandığı görüldü.

5 Mayıs'ta yaşanan bu olay, insanların gruplar halinde şehrin geniş kanalizasyon sistemini çeşitli bölümlerine girip çıkarken kameralara yakalandığı en az üç olayın sadece ilkiydi.

Rögar kapağından kanalizasyona inen gizemli adamlar

Kanalizasyon nereye çıkıyor? Kanalizasyonların bazı binalara giriş veya çıkış noktası olarak hizmet edebildiğini belirten uzmanlar, bu şekilde hapishanelerden kaçışların, hırsızlıkların da mümkün olabileceğine dikkat çekti.

KAFA LAMBALARI, KAZMA, KÜREK

Polisin açıklamasına göre, aynı cuma günü saat 01:00 civarında, Brooklyn'in Williamsburg bölgesinde Heyward Caddesi ve Bedford Bulvarı yakınlarındaki bir kanalizasyon kapağından "çok sayıda kimliği belirsiz kişi" girerken görüldü. Daha sonra, güvenlik kamerası görüntülerinde yer altından altıdan fazla adamın çıktığı görüldü. Birkaçının kafa lambası taktığı ve küçük kürekler taşıdığı görüldü ve polis, bu kişilerin kısa süre sonra "bilinmeyen bir araçla bilinmeyen bir yere" kaçtığını söyledi.

New York Polis Departmanına göre kanalizasyonlara giriş çıkışlarda kamu güvenliğine yönelik bir tehdit bulunamadı. Soruşturma ise devam ediyor.