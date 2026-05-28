Hastalığın kokusunu alan kadın | Tişörtü kokladı doktorlardan önce teşhis koydu
İskoçya’da yaşayan emekli hemşire Joy Milne insanların taşıdığı hastalıkları kokularından ayırt edebiliyor. Parkinson’un “misk”, Alzheimer’ın “vanilya”, bazı kanser türlerinin ise “toprak benzeri” bir koku bıraktığını anlatan Milne’nin sıra dışı yeteneği bilim insanlarını şaşırtıyor.
Bir insanın hasta olup olmadığını yalnızca kokusundan anlayabilir misiniz? İskoçya'da yaşayan Joy Milne yıllardır bunu yapabildiğini söylüyor. Parkinson'dan kansere kadar birçok hastalığın kendine özgü bir kokusu olduğunu iddia eden Milne'nin sıra dışı yeteneği bilim insanlarını bile harekete geçirdi.
Eşinin kokusu her şeyi başlattı
İskoçya'nın Perth kentinde yaşayan Joy Milne, yıllar önce eşi Les'in vücut kokusunun belirgin şekilde değiştiğini fark etti. İlk başta bunun hijyenle ilgili olduğunu düşündü ancak durumun nedeni çok daha farklı çıktı. Les'e yıllar sonra Parkinson teşhisi konulduğunda Joy, hissettiği kokunun hastalıkla bağlantılı olabileceğini düşünmeye başladı.
Destek grubunda aynı kokuyu aldı
Çift bir Parkinson destek grubuna katıldığında Joy şaşırtıcı bir detay fark etti. Gruptaki birçok kişinin eşiyle aynı yağlı ve miskimsi kokuya sahip olduğunu söyledi. Bu durum onun yalnızca güçlü bir koku alma duyusuna değil hastalıkları ayırt edebilen sıra dışı bir yeteneğe sahip olabileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları test etti
Joy'un anlattıkları, Edinburgh Üniversitesi'nde Parkinson üzerine çalışan bilim insanlarının dikkatini çekti. Yapılan deneyde Joy'dan bazıları Parkinson hastalarına ait olan tişörtleri koklaması istendi. Neredeyse tüm hastaları doğru şekilde ayırt eden Joy, sağlıklı görünen bir kişiyi de Parkinson hastası olarak işaretledi. Aylar sonra aynı kişiye gerçekten Parkinson teşhisi konuldu.
Hastalıkların kendine özgü kokuları mı var?
Joy Milne'ye göre her hastalığın farklı bir kokusu bulunuyor. Parkinson hastalığını "misk ve yağ karışımı", bazı kanser türlerini "nemli toprak", Alzheimer'ı ise "tatlı vanilya benzeri" bir kokuyla tanımlıyor. Uzmanlar bu gözlemlerin gelecekte hastalıkların erken teşhisinde önemli rol oynayabileceğini düşünüyor.
Bilim dünyası yeni testler geliştiriyor
New Scientist kaynaklı habere göre Manchester Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar Joy'un olağanüstü koku alma yeteneğinden yararlanarak Parkinson'u erken teşhis edecek biyobelirteçler geliştirmeyi hedefliyor. Araştırmacılar, klasik belirtiler ortaya çıkmadan önce hastalığın tespit edilmesinin tedavi sürecini kolaylaştırabileceğini belirtiyor.
"İnsanlar koku alma duyusunu hafife alıyor"
2015 yılında eşini kaybeden Joy, yaşadığı acının başka ailelerin başına gelmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. İnsanların koku alma duyusunu yeterince önemsemediğini söyleyen Milne şöyle diyor:
Bazen burnumuz bize sandığımızdan çok daha fazla şey anlatıyor.
