CHP’li Talat Yalaz’a kamu davası: Gezi Parkı eylemlerine atıf sözleri iddianamede

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında, 20 Temmuz 2024'te yaptığı basın açıklaması nedeniyle 'Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik' suçundan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açıldı.

Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, Yalaz'ın Yediler Parkı'nda düzenlenen Hayvan Hakları Kanunu protestosunda 'tarihi direniş' ve 'mücadele' vurgusu yaptığı belirtildi.

Savcılık, Yalaz'ın 'İki ağaç kesildi diye sokakları titrettiysek' ifadesiyle Gezi Parkı eylemlerine atıfta bulunduğunu öne sürdü.

5199 sayılı yasada değişiklik protestosu kapsamında yapılan konuşmada 'can dostlarımıza dokunulursa aynı mücadeleyi vereceğiz' sözleri suç unsuru olarak kaydedildi.

Dava dosyası, Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesinde yargılama sürecinin başlatılması için hazırlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında, "Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik" suçundan iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, Yalaz'ın bir basın açıklamasında sarf ettiği sözler suç unsuru olarak yer aldı

BASIN AÇIKLAMASINDAKİ SÖZLERİ DAVALIK OLDU



İddianameye göre olay, 20 Temmuz 2024 günü saat 20:00 sıralarında Eskişehir merkezdeki Samanyolu Caddesi üzerinde bulunan Yediler Parkı'nda gerçekleşti. 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, şu ifadeleri kullandı: "…Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek, eğer can dostlarımıza dokunulursa aynı şekilde mücadele edeceğiz..." Bu konuşmanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yalaz hakkında "kanunlara uymamaya tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.