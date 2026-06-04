CHP’li Talat Yalaz’a kamu davası: Gezi Parkı eylemlerine atıf sözleri iddianamede
CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında, sokak hayvanlarına yönelik kanun protestosunda sarf ettiği "İki tane ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek aynı şekilde mücadele edeceğiz" sözleri nedeniyle "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan kamu davası açıldı.
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- CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında, 20 Temmuz 2024'te yaptığı basın açıklaması nedeniyle 'Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik' suçundan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açıldı.
- Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, Yalaz'ın Yediler Parkı'nda düzenlenen Hayvan Hakları Kanunu protestosunda 'tarihi direniş' ve 'mücadele' vurgusu yaptığı belirtildi.
- Savcılık, Yalaz'ın 'İki ağaç kesildi diye sokakları titrettiysek' ifadesiyle Gezi Parkı eylemlerine atıfta bulunduğunu öne sürdü.
- 5199 sayılı yasada değişiklik protestosu kapsamında yapılan konuşmada 'can dostlarımıza dokunulursa aynı mücadeleyi vereceğiz' sözleri suç unsuru olarak kaydedildi.
- Dava dosyası, Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesinde yargılama sürecinin başlatılması için hazırlandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında, "Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik" suçundan iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, Yalaz'ın bir basın açıklamasında sarf ettiği sözler suç unsuru olarak yer aldı
BASIN AÇIKLAMASINDAKİ SÖZLERİ DAVALIK OLDU
İddianameye göre olay, 20 Temmuz 2024 günü saat 20:00 sıralarında Eskişehir merkezdeki Samanyolu Caddesi üzerinde bulunan Yediler Parkı'nda gerçekleşti. 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, şu ifadeleri kullandı:
"…Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek, eğer can dostlarımıza dokunulursa aynı şekilde mücadele edeceğiz..."
Bu konuşmanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yalaz hakkında "kanunlara uymamaya tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.
GEZİ PARKI VURGUSU
Soruşturma evrakını inceleyen savcılık, şüpheli Talat Yalaz'ın "İki tane ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek" sözüyle Gezi Parkı eylemlerine atıfta bulunduğunu belirtti.
HAPİS CEZASI VE HAK YOKSUNLUĞU TALEB
İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217. maddesinde yer alan "Halkı kanunlara uymayan alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır" hükmü hatırlatıldı.
Cumhuriyet Savcısı Uğur Işık tarafından 18 Mayıs 2026 tarihinde hazırlanan iddianamede, şüpheli Talat Yalaz'ın eylemine uyan sevk maddeleri (TCK 217/1) uyarınca cezalandırılması talep edildi.
Ayrıca Yalaz hakkında TCK'nın 53. maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması ve tekerrüre esas sabıka kaydı bulunması nedeniyle TCK'nın 58. maddesindeki tekerrür hükümlerinin uygulanması istendi.