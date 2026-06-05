"Daha dün gibi..." Özlem Yıldız gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu Demir'in mezuniyetinden paylaştı! Görenler inanamadı
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen ve gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu Demir’in lise mezuniyetinde duygusal anlar yaşadı. Gurur dolu kareleri sosyal medyadan paylaşan sunucunun anne-oğul pozlarına tebrik ve beğeni yağdı.
Hızlı Özet Göster
- Özlem Yıldız, oğlu Demir'in lise mezuniyeti nedeniyle duygusal anlar yaşadı.
- 2007 doğumlu Demir, Özlem Yıldız ve Sinan Serter'in oğludur.
- Özlem Yıldız, mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
- Anne-oğulun fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.
- Özlem Yıldız, paylaşımına duygusal bir not ekleyerek annelik gururunu dile getirdi.
Türkiye'nin tescilli güzellerinden ünlü manken ve şimdilerde sunuculuk kariyeriyle adından söz ettiren Özlem Yıldız, annelik gururunu en tepede yaşadığı özel bir güne imza attı. 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile dünyaevine giren ve 2007 yılında bu evlilikten Demir adını verdikleri oğullarını kucağına alan ünlü sunucu, lise mezuniyeti heyecanı yaşadı.
2013 yılında Sinan Serter ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra oğlu Demir'i gözlerden uzakta büyütmeyi tercih eden Yıldız, törende duygusal anlar yaşadı.
BEĞENİ YAĞDI
Zamanın su gibi akıp geçtiğini belirterek takipçilerine içini döken ünlü sunucu, mezuniyet töreninden peş peşe kareler yayınladı. Hem yaşadığı büyük gururu hem de tarifsiz annelik heyecanını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Özlem Yıldız'ın anne-oğul pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçileri ve yakın dostları tarafından tebrik yağmuruna tutulan fotoğraflar, binlerce beğeni ve yorum aldı.
"İYİ Kİ SENİN ANNENİM DEMİRİM"
Törende çekilen özel karelerine duygusal bir not ekleyen Özlem Yıldız, duygularını kelimelere dökmekte zorlandığını ifade etti.
Ünlü sunucu paylaşımına, "Bazı anlar vardır hayatında duyguların en tepededir ama anlat desen kelimeler çıkmaz... Dün benim için böyle bir gündü, daha dün gibi diyerek başlamadan :) Özet olarak iyi ki senin annenim Demir'im, yolun hep açık olsun" notunu düştü. Anne-oğulun birbirine olan sevgisi ve Demir'in boyunu aşan görüntüsü sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.
MERAK EDİLENLER
Özlem Yıldız'ın oğlu Demir kimdir ve kaç yaşındadır?
Demir Serter, ünlü sunucu Özlem Yıldız ile iş insanı Sinan Serter'in 2007 yılında dünyaya gelen oğullarıdır. Demir, şimdilerde liseden mezun olmuştur.
Özlem Yıldız ve Sinan Serter ne zaman boşandı?
Çift, 2005 yılında gerçekleştirdikleri evliliklerini 2013 yılında anlaşmalı olarak sonlandırmıştır.