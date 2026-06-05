Ünlü sunucu paylaşımına, "Bazı anlar vardır hayatında duyguların en tepededir ama anlat desen kelimeler çıkmaz... Dün benim için böyle bir gündü, daha dün gibi diyerek başlamadan :) Özet olarak iyi ki senin annenim Demir'im, yolun hep açık olsun" notunu düştü. Anne-oğulun birbirine olan sevgisi ve Demir'in boyunu aşan görüntüsü sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.