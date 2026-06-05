İLAN

AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/338 Esas

KARAR NO : 2026/120

KARAR TARİHİ:21/04/2026

DAVALILAR :1- ELİF AKÇA, Ekrem ve Mehriban'dan olma 1993 doğumlu Rotterdam/ Hollanda

2- HASAN HÜSEYİN AKÇA Ekrem ve Hava'dan olma 1970 doğumlu Rotterdam/Hollanda

3- MEHRİBAN AKÇA Hüseyin ve Fatma'dan olma 1954 doğumlu Rotterdam/ Hollanda

4- MUHAMMED AKÇA Ekrem ve Mehriban'dan olma 1987 doğumlu Rotterdam/ Hollanda

5- YASEMİN AKÇA Ekrem ve Mehriban'dan olma 1989 doğumlu Rotterdam/ Hollanda

Davacı Devlet Su Islerı Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Kamulaştırma bedelinin 243.040,00TL olarak TESPİTİNE,

3-Mahkememizce kamulaştırma bedeli olarak takdir edilen 243.040,00TL'nin acele kamulaştırma kararıyla 194.431,40TL'si depo edilip ödendiğinden davacı kurum tarafından depo edilen bakiye 48.608,60TL'ye dava tarihi olan 27/11/2025 tarihinden karar tarihi olan 21/04/2026 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranının işletilmesine, depo edilen 48.608,60TL kamulaştırma bedelinin nemalarıyla birlikte davalılara hisseleri oranında kararla birlikte ödenmesine, Tapu kaydında davalı/davalılar payı/payları üzerinde haciz bulunması ya da vergi borcu bulunduğuna dair belge bulunması halinde adı geçen davalı/davalılar payına /paylarına düşen kamulaştırma bedeline haczin yansıtılmasına,

4-Aksaray İli Merkez İlçesi Hırkatol köyünde bulunan 171 ada 17 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi Yasin YOLCU'nun 11/12/2025 tarihli raporunda gösterilen taşınmazın 4.290,90m²'sinin yani tamamının mülkiyet hakkı için kamulaştırılmasına, mülkiyet hakkı tesis edilen kısımların yani tamamının tapu kaydının iptali ile davacı DSİ adına kanal vasfıyla takyidatsız olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, 11/12/2025 tarihli fen raporu ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

İlan tarihinden itibaren 1 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 2 haftalık kesin süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin davalar yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE ilişkin kararı sadece davalı taşınmaz malikleri yönünden geçerli olduğundan BEDEL yönünden SADECE davalı taraf için istinaf yasa yolu açık, tescil yönünden her iki taraf için de KESİN olmak üzere kararın istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.20/05/2026

Basın No: ILN02475013 #ilan.gov.tr