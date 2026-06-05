Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak! Bakan Gürlek detayları duyurdu | İşte başvuru tarihleri
Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.
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- Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.
- Sözleşmeli personel alımı kapsamında 8 bin kişi adliyelerde, 6 bin 100 kişi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900 kişi icra kâtibi olarak görevlendirilecek.
- Personel alımına ilişkin ilan detayları 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak.
- Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
Adalet teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel istihdam edilecek. Yeni alımlarla adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, adalet teşkilatına 15 bin yeni çalışma arkadaşının katılacağını duyurdu.
8 BİNİ ADLİYELERDE GÖREVLENDİRİLECEK
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre sözleşmeli personel alımı kapsamında 8 bin kişi adliyelerde, 6 bin 100 kişi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900 kişi ise icra kâtibi olarak icra dairelerinde istihdam edilecek.
BAŞVURULAR 7-22 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Personel alımına ilişkin ilan detayları 6 Haziran'da Resmî Gazete'de ve Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.
"ADALET AİLEMİZE KATILACAK GENÇLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"
Bakan Gürlek açıklamasında, "Tensipleriyle bizlere bu imkânı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.