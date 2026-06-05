Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak! Bakan Gürlek detayları duyurdu | İşte başvuru tarihleri

Sözleşmeli personel alımı kapsamında 8 bin kişi adliyelerde, 6 bin 100 kişi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900 kişi icra kâtibi olarak görevlendirilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

Adalet teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel istihdam edilecek. Yeni alımlarla adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

8 BİNİ ADLİYELERDE GÖREVLENDİRİLECEK

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre sözleşmeli personel alımı kapsamında 8 bin kişi adliyelerde, 6 bin 100 kişi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900 kişi ise icra kâtibi olarak icra dairelerinde istihdam edilecek.