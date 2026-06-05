Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama: Silah bırakma takvimi netleşiyor
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yürütülen temaslarda kritik bir aşamaya gelindi. Güvenlik ve istihbarat bürokrasisi, İmralı ve siyasi partiler arasında yeni yol haritası üzerinde uzlaşı sağlanırken, örgütün silah bırakması ve Kandil'in boşaltılmasına ilişkin takvim devlete ulaştı. Sürece ilişkin yasal düzenlemelerin ise TBMM tatile girmeden önce, en geç temmuz ayında görüşülmesi hedefleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Meclis tatile girmeden terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması hedefleniyor.
- AK Parti, DEM Parti ve İmralı ile yapılan görüşmelerde güncel bir yol haritasında mutabakata varıldığı belirtiliyor.
- Terör örgütünün silah bırakması ve Kandil'in boşaltılması için belirlenen takvim üzerinde değerlendirme yapılıyor.
- Silah bırakma ve Kandil'in boşaltılması sürecini takip edecek bir mekanizma kurulması için çalışmalar yürütülüyor.
- Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısının 99'a ulaştığını açıkladı.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya daha gelinirken Meclis tatile girmeden yasal düzenlemelerin yapılması hedefleniyor.
SİLAHLAR BIRAKILACAK KANDİL BOŞALACAK
Önümüzdeki birkaç ay içinde terör örgütünün silahları bırakması, mağaraları ve Kandil'i boşaltması bekleniyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Terörsüz Türkiye sürecindeki önemli gelişmeler şöyle:
GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Süreç için hızlı bir trafik yaşanıyor. AK Parti, DEM Parti yönetimi ile görüştü. İmralı ile de bazı görüşmeler gerçekleşti. Abdullah Öcalan ile güvenlik ve istihbarat bürokrasisi arasında güncel bir yol haritasında mutabakata varıldığı belirtiliyor.
DEĞERLENDİRME YAPILIYOR
Terör örgütünden silah bırakma; mağaraların ve Kandil'in boşaltılması için bir çerçeve istenmişti. Bu takvim devletin ilgili birimlerine ulaştı. Takvim üzerinde değerlendirme yapılıyor.
ÖNEMLİ GELİŞMELER
Yapılan bu görüşmeler çerçevesinde yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Silah bırakmanın kısa süre içinde tamamlanacağı, mağaraların ve Kandil'in hızla boşaltılacağı konuşuluyor.
TAKİP MEKANİZMASI
Terörsüz Türkiye raporunda yer alan takip mekanizmasının kurulması için de çalışma yürütülüyor. Oluşturulacak bu mekanizma, silah bırakılması, mağaraların boşaltılması ve en sonunda da Kandil'in boşaltılması sürecini takip edecek.
EVE DÖNÜŞ DÜZENLEMELERİ
Silah bırakma tamamlandıktan sonra uygulamanın nasıl olacağı üzerinde çalışılıyor. Silahların tesliminden sonra terör örgütü mensuplarından Türkiye'ye geleceklerin ve başka ülkelere gideceklerin durumu ile ilgili de çalışma yapılıyor. Yasal düzenlemelerin TBMM tatile girmeden en geç temmuz ayı içinde gündeme gelmesi üzerinde duruluyor.
UYGULAMAYA BAKACAĞIZ
AK Parti kaynakları, "Şu anda süreç öngörüldüğünü gibi ilerliyor. Bir yol haritamız ve takvimimiz var ve biz buna göre hareket ediyoruz. Kandil'dekiler konuşuyor ama İmralı ile yapılan görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Artık bundan sonra geri dönüş yok. Bunu örgüt de biliyor, Öcalan da biliyor. Bundan sonra artık uygulamaya bakacağız" değerlendirmesini yapıyor.
99 PKK'LI TESLİM OLDU
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son iki haftada 6 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Sınırlarda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 kişi yakalandı. 4 bin 219 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 99'a ulaştı.