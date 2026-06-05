Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama: Silah bırakma takvimi netleşiyor

İmralı Adası DEĞERLENDİRME YAPILIYOR Terör örgütünden silah bırakma; mağaraların ve Kandil'in boşaltılması için bir çerçeve istenmişti. Bu takvim devletin ilgili birimlerine ulaştı. Takvim üzerinde değerlendirme yapılıyor.

Terör örgütü PKK silah bırakıyor. ÖNEMLİ GELİŞMELER Yapılan bu görüşmeler çerçevesinde yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Silah bırakmanın kısa süre içinde tamamlanacağı, mağaraların ve Kandil'in hızla boşaltılacağı konuşuluyor. TAKİP MEKANİZMASI Terörsüz Türkiye raporunda yer alan takip mekanizmasının kurulması için de çalışma yürütülüyor. Oluşturulacak bu mekanizma, silah bırakılması, mağaraların boşaltılması ve en sonunda da Kandil'in boşaltılması sürecini takip edecek.

Terör örgütü PKK silah bırakıyor.



EVE DÖNÜŞ DÜZENLEMELERİ



Silah bırakma tamamlandıktan sonra uygulamanın nasıl olacağı üzerinde çalışılıyor. Silahların tesliminden sonra terör örgütü mensuplarından Türkiye'ye geleceklerin ve başka ülkelere gideceklerin durumu ile ilgili de çalışma yapılıyor. Yasal düzenlemelerin TBMM tatile girmeden en geç temmuz ayı içinde gündeme gelmesi üzerinde duruluyor.



Terörsüz Türkiye komisyonu





UYGULAMAYA BAKACAĞIZ



AK Parti kaynakları, "Şu anda süreç öngörüldüğünü gibi ilerliyor. Bir yol haritamız ve takvimimiz var ve biz buna göre hareket ediyoruz. Kandil'dekiler konuşuyor ama İmralı ile yapılan görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Artık bundan sonra geri dönüş yok. Bunu örgüt de biliyor, Öcalan da biliyor. Bundan sonra artık uygulamaya bakacağız" değerlendirmesini yapıyor.

99 PKK'LI TESLİM OLDU Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son iki haftada 6 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Sınırlarda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 kişi yakalandı. 4 bin 219 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 99'a ulaştı.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel