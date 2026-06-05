1 milyon öğrenciye LGS’de yeni dönem: Beslenme paketi dağıtılacak

Öğrencilerin iki oturum arasındaki ihtiyaçlarını karşılamak için ilk kez kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak.

Sınav güvenliği için yapay zeka destekli kamera sistemleri kullanılacak ve bazı merkezlerde salon içi pilot uygulama yapılacak.

Sınava Türkiye genelinde 1 milyon 22 bin 104, yurt dışında ise 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 aday katılacak.

Bu yıl LGS'de güvenlik ve öğrenci destek uygulamalarında dikkat çeken yenilikler hayata geçirilecek. Sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemleri kullanılacak, öğrencilerin iki oturum arasındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ise talep eden adaylara ilk kez beslenme paketi dağıtılacak.

Sınav, yurt içi ve yurt dışındaki tüm merkezlerde aynı gün gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklanan LGS merkezi sınavı, aynı tarihte A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın saatleriyle çakışmaması için 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.

BİR MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ SINAVA GİRECEK

Edinilen bilgilere göre sınava Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okul binasında toplam 1 milyon 22 bin 104 öğrenci katılacak. Yurt dışında ise 8 ülkede oluşturulan 11 sınav merkezinde 554 öğrenci ter dökecek.

Böylece sınava katılacak aday sayısı toplamda 1 milyon 22 bin 658'e ulaşacak.