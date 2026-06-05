1 milyon öğrenciye LGS’de yeni dönem: Beslenme paketi dağıtılacak
Milli Eğitim Bakanlığınca 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava, yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci katılacak. Sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 binada eş zamanlı olarak uygulanacak.
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- LGS merkezi sınavı A Milli Futbol Takımı'nın maçıyla çakışmaması için 14 Haziran'dan 13 Haziran Cumartesi gününe alındı.
- Sınava Türkiye genelinde 1 milyon 22 bin 104, yurt dışında ise 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 aday katılacak.
- Sınav güvenliği için yapay zeka destekli kamera sistemleri kullanılacak ve bazı merkezlerde salon içi pilot uygulama yapılacak.
- Öğrencilerin iki oturum arasındaki ihtiyaçlarını karşılamak için ilk kez kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak.
- Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak, tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Bu yıl LGS'de güvenlik ve öğrenci destek uygulamalarında dikkat çeken yenilikler hayata geçirilecek. Sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemleri kullanılacak, öğrencilerin iki oturum arasındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ise talep eden adaylara ilk kez beslenme paketi dağıtılacak.
LGS BİR GÜN ÖNE ALINDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklanan LGS merkezi sınavı, aynı tarihte A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın saatleriyle çakışmaması için 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.
Sınav, yurt içi ve yurt dışındaki tüm merkezlerde aynı gün gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.
BİR MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ SINAVA GİRECEK
Edinilen bilgilere göre sınava Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okul binasında toplam 1 milyon 22 bin 104 öğrenci katılacak. Yurt dışında ise 8 ülkede oluşturulan 11 sınav merkezinde 554 öğrenci ter dökecek.
Böylece sınava katılacak aday sayısı toplamda 1 milyon 22 bin 658'e ulaşacak.
HAZIRLIKLAR İÇİN 12 HAZİRAN'DA İDARİ TATİL
Okullarda sınav öncesi gerekli düzenlemelerin tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran Cuma günü idari tatil ilan edildi. Bu kapsamda sınav binalarının temizlik ve hijyen çalışmaları yapılacak, salonlar düzenlenecek ve yönlendirme tabelaları yerleştirilecek.
200 BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREV ALACAK
Sınav uygulamalarını yerinde takip etmek ve süreci gözlemlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde görevlendirmeler yapılacak. Genel müdür yardımcıları, daire başkanları, müfettişler ve ilgili personelden oluşan 200 kurum temsilcisi sınav merkezlerinde görev üstlenecek.
Ayrıca özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için yardımcı engelli gözetmenler görevlendirilecek. Bu görevliler, özel olarak düzenlenen eğitim programlarına katılan öğretmenler arasından seçilecek.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERA SİSTEMİ KULLANILACAK
Bu yıl sınav güvenliğini artırmak amacıyla bazı yeni teknolojik uygulamalar da devreye alınacak. Sınav binalarının girişlerinde üst arama süreçlerinin takibi yapılırken, toplantı odalarında sınav evraklarının dağıtımı yapay zeka destekli kamera sistemleriyle izlenecek.
Bunun yanı sıra belirli sayıdaki sınav merkezlerinde salon içlerine de kamera yerleştirilerek pilot uygulama gerçekleştirilecek.
ÖĞRENCİLERE İLK KEZ BESLENME PAKETİ VERİLECEK
Bakanlık, öğrencilerin iki oturum arasındaki dinlenme sürecini daha rahat geçirebilmeleri için bu yıl ilk kez beslenme paketi dağıtma kararı aldı.
Velileri tarafından talep edilen öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan paketler verilecek. Yurt dışındaki öğrencilere ise su hariç aynı içerikteki paketlerin sınav evraklarıyla birlikte gönderilmesi planlanıyor.
Beslenme paketi tercihlerine göre öğrencilerin sınav merkezi yerleşimleri de yeniden düzenlenecek.
İKİZ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL PLANLAMA
Sınav günü ulaşım ve organizasyon kaynaklı sorunların önüne geçebilmek amacıyla ikiz öğrencilerin aynı sınav binasında yer alması sağlanacak. Böylece ailelerin sınav günü yaşayabileceği olası karmaşanın azaltılması hedefleniyor.
SORULAR HANGİ KONULARDAN OLUŞACAK?
Merkezi sınavda, 8'inci sınıf öğretim programındaki kazanımlar esas alınacak. Sorular; okuduğunu anlama, yorumlama, analiz yapma, problem çözme, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanacak.
Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Bu bölüm için öğrencilere 75 dakika süre verilecek.
İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve adaylara 80 dakika süre tanınacak.
SONUÇLAR TEMMUZDA AÇIKLANACAK
LGS sonuçları 10 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.
Aynı gün tercih işlemlerine esas olacak kontenjan tabloları da yayımlanacak. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilirken, birinci ve ikinci nakil tercih süreçleri ile sonuçları ise 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.