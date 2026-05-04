Resimli Anneler Günü mesajları: 10 Mayıs 2026 Anneler Günü'ne özel çiçek notları ve özlü sözler

Anneler Günü sadece takvimdeki bir yaprağı değil bir ömre sığan sonsuz fedakarlığın, karşılıksız sevginin ve güvenli bir liman olmanın hikayesini temsil eder. İlk kalp atışımızdan itibaren bizi hayata hazırlayan her tökezlediğimizde elimizden tutan annelerimiz hayatımızın kahramanlarıdır. En güzel ve anlamlı 10 Mayıs 2026 Anneler Günü mesajlarını derledik.

Anne sevgisi,kelimelerin sınırlarını aşan, bir ömre yayılan en saf ve en güçlü bağdır. Yarınlara umutla bakmamızı sağlayan, her düştüğümüzde bizi ayağa kaldıran ve varlığıyla dünyamızı güzelleştiren annelerimizdir. İşte bu güne özel en güzel mesajlar...

Anneler Günü kutlama mesajları

Kelimeler senin fedakarlığını anlatmaya yetmez ama kalbim her atışında sana 'teşekkür ederim' diyor.

Anneler Günün kutlu olsun melek annem.

Anneler Günü çiçek notları

Bir yıldız gibi karanlık gecelerimi aydınlatan, fırtınalarda yolumu gösteren kutup yıldızımsın.

Işığın hiç sönmesin.

Resimli Anneler Günü mesajları

İlk kalp atışımdan bugüne, her anımda senin imzan var.

İyi ki benim annemsin.

Anneler Günü tebrik mesajları

Dünyanın en güzel manzarası, senin mutlu olduğun o andır.

Seni seviyorum anne.

Anneler Günü özlü sözler

Ellerinle sadece saçlarımı değil, hayallerimi ve geleceğimi de güzelleştirdin.

Emeklerin için sana minnettarım.

Anneler Günü kısa kutlama mesajları

Zaman her şeyi değiştirse de, kalbindeki o sonsuz sabır ve merhamet hiç değişmiyor.

Sen benim hayat boyu yanımda taşıdığım en değerli hazinemsin.

Resimli 10 Mayıs mesajları

Sevginin hiçbir dile ihtiyacı yokmuş; senin bir bakışın, binlerce kelimenin anlatamadığı her şeyi kalbime fısıldıyor.

İyi ki varsın.

Anneler Günü’ne özel sözler ve mesajlar

Dünya ne kadar karmaşık olursa olsun, senin dizlerin her zaman en huzurlu sığınağım olarak kalacak.

Varlığınla hayatımı güzelleştirdiğin için teşekkürler anneciğim.

Annelere özel mesajlar

Hayatıma attığım her imzada senin sevginin mürekkebi, her gülüşümde senin şefkatinin aydınlığı var.

İlk öğretmenim, sonsuz limanım; Anneler Günün kutlu olsun.

Haberde kullanılan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

