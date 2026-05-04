Anne sevgisi,kelimelerin sınırlarını aşan, bir ömre yayılan en saf ve en güçlü bağdır. Yarınlara umutla bakmamızı sağlayan, her düştüğümüzde bizi ayağa kaldıran ve varlığıyla dünyamızı güzelleştiren annelerimizdir. İşte bu güne özel en güzel mesajlar...
Kelimeler senin fedakarlığını anlatmaya yetmez ama kalbim her atışında sana 'teşekkür ederim' diyor.
Anneler Günün kutlu olsun melek annem.
Bir yıldız gibi karanlık gecelerimi aydınlatan, fırtınalarda yolumu gösteren kutup yıldızımsın.
Işığın hiç sönmesin.
İlk kalp atışımdan bugüne, her anımda senin imzan var.
İyi ki benim annemsin.
Dünyanın en güzel manzarası, senin mutlu olduğun o andır.
Seni seviyorum anne.
Ellerinle sadece saçlarımı değil, hayallerimi ve geleceğimi de güzelleştirdin.
Emeklerin için sana minnettarım.
Zaman her şeyi değiştirse de, kalbindeki o sonsuz sabır ve merhamet hiç değişmiyor.
Sen benim hayat boyu yanımda taşıdığım en değerli hazinemsin.
Sevginin hiçbir dile ihtiyacı yokmuş; senin bir bakışın, binlerce kelimenin anlatamadığı her şeyi kalbime fısıldıyor.
İyi ki varsın.
Dünya ne kadar karmaşık olursa olsun, senin dizlerin her zaman en huzurlu sığınağım olarak kalacak.
Varlığınla hayatımı güzelleştirdiğin için teşekkürler anneciğim.
Hayatıma attığım her imzada senin sevginin mürekkebi, her gülüşümde senin şefkatinin aydınlığı var.
İlk öğretmenim, sonsuz limanım; Anneler Günün kutlu olsun.
