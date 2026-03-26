Gökyüzündeki istasyon iptal: NASA'nın yeni planı belli oldu

NASA Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurma planını durdurdu. Uzay ajansı NASA daha önce bu yörüngede kullanılmak üzere tasarlanan sistemleri Ay yüzeyine kurulacak yeni bir üs için kullanacağını duyurdu.

  • NASA, Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurma projesini iptal ederek sistem ve bileşenleri doğrudan Ay yüzeyinde kurulacak bir üs için kullanacak.
  • NASA Başkanı Jared Isaacman, ajansın yörüngede kullanılmak üzere tasarlanan sistemleri Ay yüzeyine kaydıracağını açıkladı.
  • NASA, Artemis 2 misyonuyla 50 yılı aşkın sürenin ardından dört astronotla Ay'ın yakın çevresine ulaşacak.
  • Artemis 2 misyonunun fırlatması en erken 1 Nisan'da planlanıyor.
  • Planlanan Ay üssü gelecekteki Ay görevleri için kritik bir merkez işlevi görecek.

NASA, uzun süredir planladığı Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurma projesini iptal ederek bu sistem ve bileşenleri doğrudan Ay yüzeyinde kurulacak bir üs için kullanma kararı aldı. Bu değişiklik ajansın Ay programındaki kapsamlı strateji revizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.

NASA, Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurma projesini iptal ederek sistem ve bileşenleri doğrudan Ay yüzeyinde kurulacak bir üs için kullanacak.

YENİ STRATEJİ NE?

NASA Başkanı Jared Isaacman, Ajansın yörüngede kullanılmak üzere tasarlanan sistemleri Ay yüzeyine kaydıracağını açıkladı. Böylece NASA odağını yörüngeden doğrudan Ay yüzeyine yönlendirmiş olacak. Bu adım insanlı keşiflerin ve uzun vadeli varlık hedeflerinin daha sürdürülebilir bir biçimde ilerlemesini amaçlıyor.

AY PROGRAMINDA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Isaacman'ın açıklaması NASA'nın Ay programında önemli bir strateji değişikliğine işaret ediyor. Ajans artık daha kalıcı ve uzun süreli bir varlık oluşturmayı hedefliyor. Planlanan üs gelecekteki Ay görevleri için kritik bir merkez işlevi görecek.

NASA, Artemis 2 misyonuyla 50 yılı aşkın sürenin ardından dört astronotla Ay'ın yakın çevresine ulaşacak.

İnsanlık Ay'a Geri dönüyor

  • NASA, Artemis 2 misyonunu başlatmaya hazırlanıyor.
  • Bu görevle birlikte insanlık 50 yılı aşkın bir sürenin ardından tekrar Ay'ın yakın çevresine ulaşacak.
  • Görevde dört astronot yer alacak ve Ay etrafında bir tur gerçekleştirilecek.

Artemis 2, Ay ortamına dair kritik veriler sağlayacak ve gelecekteki Ay görevlerinin önünü açacak bir test misyonu olarak büyük önem taşıyor.
