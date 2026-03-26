NASA, uzun süredir planladığı Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurma projesini iptal ederek bu sistem ve bileşenleri doğrudan Ay yüzeyinde kurulacak bir üs için kullanma kararı aldı. Bu değişiklik ajansın Ay programındaki kapsamlı strateji revizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.
YENİ STRATEJİ NE?
NASA Başkanı Jared Isaacman, Ajansın yörüngede kullanılmak üzere tasarlanan sistemleri Ay yüzeyine kaydıracağını açıkladı. Böylece NASA odağını yörüngeden doğrudan Ay yüzeyine yönlendirmiş olacak. Bu adım insanlı keşiflerin ve uzun vadeli varlık hedeflerinin daha sürdürülebilir bir biçimde ilerlemesini amaçlıyor.
AY PROGRAMINDA KÖKLÜ DEĞİŞİM
Isaacman'ın açıklaması NASA'nın Ay programında önemli bir strateji değişikliğine işaret ediyor. Ajans artık daha kalıcı ve uzun süreli bir varlık oluşturmayı hedefliyor. Planlanan üs gelecekteki Ay görevleri için kritik bir merkez işlevi görecek.
İnsanlık Ay'a Geri dönüyor
Artemis 2, Ay ortamına dair kritik veriler sağlayacak ve gelecekteki Ay görevlerinin önünü açacak bir test misyonu olarak büyük önem taşıyor.
Fırlatmanın en erken 1 Nisan'da yapılması planlanıyor.