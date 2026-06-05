Can Polat'ın ölümüyle ilgili soruşturma: Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si İstanbul'a sevk edildi

Engin Polat, 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini söyledi.

Polis ekipleri, Serhat A. ve 2 şüpheliyi İzmir ve İstanbul'da yakaladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sosyal medya medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan Can Polat'ın (37) silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden İzmir'de yakalanan Serhat A. (23) ve diğer 1 şüpheli soruşturmayı devralan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ÇEŞME'DE CAN POLAT'A PUSU



Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında, Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni de olan Can Polat'a, Serhat A. tarafından ateş açıldı. Can Polat yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı ortaya çıktı | VİDEO







Konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Polis ekipleri, saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli Serhat A.'yı bir süre sonra olayda kullandığı silahla yakalayıp, gözaltına aldı. Çalışma sonrası ayrıca İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.