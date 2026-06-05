Hızlı tren Türkiye'yi sarıyor: Ankara-Samsun yolculuğu 2,5 saat sürecek

Hat tamamlandığında yıllık 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığı kapasitesine ulaşacak, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasında lojistik koridor oluşturulacak.

Proje kapsamında 3 bin personel ve 850 makine ile 8 tünelde 9 bin 507 metre ilerleme sağlanırken 31 köprüden 14'ünde yapım çalışmaları sürüyor.

66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalesi tamamlandı ve yer tesliminin ardından çalışmalara başlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın 293 kilometre uzunluğundaki ilk etabı olan 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde yüzde 25 ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Türkiye'nin kuzey-güney ulaşım koridorlarından biri olmaya hazırlanan hızlı tren hattı, yalnızca yolcu taşımacılığını değil yük taşımacılığını da dönüştürecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karadeniz'in önemli limanlarından Samsun ile İç Anadolu arasında hızlı ve kesintisiz bir ulaşım ağı kurulması hedefleniyor.

Projenin Ankara merkezli olarak Türkiye'nin kuzeyine uzanan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı hattı olacağını belirten Uraloğlu, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

DELİCE-ÇORUM ETABINDA İLERLEME YÜZDE 25'I AŞTI

Bakan Uraloğlu, Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a ulaşacak toplam 293 kilometrelik hattın ilk aşaması olan 120 kilometrelik Delice-Çorum bölümünde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

"Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice - Çorum kesimini; 3 bin personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel ilerlememiz yüzde 25'i aştı. Kazı çalışmalarında 28,11 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 88.92 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 31.22 ilerleme sağladık. 31 köprüden 14'ünde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

ANKARA-ÇORUM ARASI 1 SAAT 20 DAKİKAYA İNECEK

Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak projelendirilen hattın tamamlanmasıyla Ankara, Kırıkkale ve Çorum arasında kesintisiz hızlı tren ulaşımı sağlanacak. Böylece Çorum ile başkent arasındaki yolculuk süresi önemli ölçüde kısalacak.

Bakan Uraloğlu bu konuda, "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak." ifadelerini kullandı.

ÇORUM-MERZİFON VE MERZİFON-HAVZA ETAPLARININ İHALESI TAMAMLANDI

Projenin Samsun'a ulaşmasını sağlayacak yeni aşamalar için de önemli bir gelişme yaşandı. Çorum'dan sonra hattın Havza'ya kadar uzanan bölümlerinde ihale süreci tamamlandı.

Uraloğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Çorum'dan sonra hattın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Yer tesliminin ardından şantiye kurulumunu yaparak burada da çalışmalara başlayacağız ve hızlı treni Karadeniz'e bir adım daha yaklaştıracağız." dedi.

ANKARA-SAMSUN YOLCULUĞU 2,5 SAAT SÜRECEK

Çorum, Merzifon ve Samsun etaplarının tamamlanmasıyla birlikte Ankara ile Samsun arasındaki ulaşım süresinde büyük bir düşüş yaşanacak. Hızlı tren sayesinde iki şehir arasındaki seyahat süresi yaklaşık 2,5 saate inecek.

Bakan Uraloğlu ayrıca hattın yıllık 12 milyon yolcuya ve 14 milyon ton yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirtti.

BÖLGESEL KALKINMAYA VE LOJİSTİĞE BÜYÜK KATKI

Projeyle birlikte Çorum ilk kez demiryolu ağına dahil olacak. Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında güçlü bir lojistik koridor oluşturulurken, yük taşımacılığında da önemli bir kapasite artışı sağlanacak.

Uraloğlu, "Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak; Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edilecek, bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlanacak. Ayrıca, Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini de hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecektir" açıklamasında bulundu.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel