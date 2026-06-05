Galatasaray'dan 4'ü bir yerde transfer! Taraftar havaalanına akın edecek
Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, transferde de atağa kalktı. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek adına iki milli futbolcu Can Uzun ve Deniz Gül'ün yanı sıra John Duran ve Virgil van Dijk'ı bitirmek istiyor.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer hedeflerini belirledi.
- Virgil van Dijk'ın transferi için sponsor desteği arayan Galatasaray, oyuncunun yakın arkadaşı Ömer Bayram'dan destek alacak.
- Galatasaray, yerli kontenjanını güçlendirmek için Can Uzun'a 35 milyon euro ve bonuslar teklif etti.
- Deniz Gül, Galatasaray'ın forvet alternatifleri arasında yer alırken, oyuncu sarı-kırmızılı ekipte oynamaya sıcak bakıyor.
- Mauro Icardi'nin geleceği belirleyici olurken, Galatasaray Jhon Duran ile resmi girişimlere başladı.
Galatasaray'da transfer harekatı hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hedeflerini belirledi.
SAVUNMAYA VIRGIL VAN DIJK BOMBASI
Yeni sezonda mücadele edeceği kulvarların tamamında başarı isteyen Galatasaray, alternatifli bir oyuncu grubu oluşturmak amacında. Bu nedenle de yıldız futbolcular listede bulunuyor. Çilek kapsamındaki imaz Virgil van Dijk'tan gelebilir.
SPONSOR ARANIYOR
Galatasaray, kariyerinin en önemli başarılarını Liverpool'da yakalayan ve dünyanın en iyilerinden biri olmayı başaran Hollandalı futbolcuyu renklerine bağlamak adına sponsor desteğine ihtiyaç duyuyor. Yönetim, söz konusu süreci noktalayacak finansmanı bulduğu takdirde görüşmeler çok daha hızlı bir seyir alacak.
KOZ ÖMER BAYRAM
Sarı kırmızılıların bu transferdeki en önemli gücü ise eski futbolcusu Ömer Bayram. van Dijk'ın yakın arkadaşı olan Bayram, olumlu referanslarıyla birlikte Galatasaray adına çalışacak. Deneyimli stoper, geride kalan sezonda 55 maça çıkıp 8 gol attı ve 3 asist yaparak 4941 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
CAN UZUN DA LİSTEDE
Yerli kontenjanını da güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın listesindeki bir diğer isim de Can Uzun. Gurbetçi futbolcunun takıma kazandırılması için çalışmalar başladı. Alman basınındaki habere göre Cimbom, Frankfurt ile görüşüyor.
TEKLİF YAPILDI
A Milli Takım formasını Dünya Kupası'nda terletecek olan Can Uzun için Galatasaray, 35 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Alman ekibinin bu öneriye yanıt verilmesi bekleniyor. Milli futbolcu geride kalan sezonda 28 maça çıkıp 10 gol attı ve 6 asist yaptı. 1513 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
FORVETE DE YERLİ GÜÇ: DENİZ GÜL
Victor Osimhen'in alternatiflerini artırmak isteyen Galatasaray, Mauro Icardi'ye göre planlamasını yapıyor. Arjantinli golcü takımdan ayrılırsa iki golcü birden alınacak. O isimlerden biri de Deniz Gül. Dünya Kupası'na giden başarılı forvet oyuncusu da sarı kırmızılı ekipte oynamaya sıcak bakıyor.
9 GOLDE ADI VAR
Bu sezon Porto formasını 44 kez terleten ve 5 milyon euro piyasa değeri bulunan Deniz Gül, 7 gol atıp 2 de asist yaptı. 1824 dakika sahada kaldı. Ayrıca Portekiz ligini kazandı.
DURAN DÜNDEN RAZI
Galatasaray'da yeni sezon planlaması kapsamında hücum hattı için önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Mauro Icardi'nin geleceğine göre transfer operasyonuna yön vereceği belirtilirken listenin ilk sırasındaki ismin Jhon Duran olduğu iddia edildi.
GÖZLER ICARDI'NİN KARARINDA
Mauro Icardi ile yürütülen görüşmeler Galatasaray'ın transfer planlamasında belirleyici rol oynuyor. Arjantinli yıldızın geleceğinin netleşmesinin ardından sarı-kırmızılıların santrfor operasyonuna hız vereceği ifade edildi. İddialara göre Icardi ile yolların ayrılması halinde Galatasaray'ın ilk hedefi Jhon Duran olacak.
LİSTENİN BAŞINDA
Jhon Duran için Galatasaray yönetiminin resmi girişimlere başladığı öne sürüldü. Oyuncu tarafıyla ilk temasların kurulduğu ve temsilcileri üzerinden görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Kolombiyalı golcünün de sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı iddia edildi.
10+4 KURALINDA AVANTAJ SAĞLIYOR
22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray açısından en önemli avantajlarından biri de yabancı oyuncu kuralı. 2003 doğumlu olan Duran'ın, gelecek sezondan itibaren uygulanacak 10+4 düzenlemesindeki "+4" kriterine uygun olduğu belirtiliyor. Bu durum transferi Galatasaray açısından daha da değerli hale getiriyor.
İŞTE MALİYETİ
Haberlere göre Jhon Duran transferinin Galatasaray'a yıllık maliyetinin yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin transfer bütçesini bu doğrultuda şekillendirdiği ifade edildi.
SEZONU NASIL GEÇİRDİ?
Kolombiyalı santrfor sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe forması giydi. Genç golcü sarı-lacivertli ekipte 21 maç 5 gol ve 3 asist üreterek dikkat çekti. Sezonun ikinci yarısında ise Zenit forması giyen Duran, 9 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti.
OSIMHEN PLANI AYRI YÜRÜYOR
Galatasaray'ın, Victor Osimhen konusunda ise farklı bir strateji izlediği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı yıldızı takımda tutmak istediği, Duran hamlesinin ise doğrudan Icardi'nin durumuna bağlı olduğu ifade ediliyor.