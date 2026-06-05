Galatasaray'dan 4'ü bir yerde transfer! Taraftar havaalanına akın edecek

Virgil van Dijk'ın 2027'ye kadar kontratı var KOZ ÖMER BAYRAM Sarı kırmızılıların bu transferdeki en önemli gücü ise eski futbolcusu Ömer Bayram. van Dijk'ın yakın arkadaşı olan Bayram, olumlu referanslarıyla birlikte Galatasaray adına çalışacak. Deneyimli stoper, geride kalan sezonda 55 maça çıkıp 8 gol attı ve 3 asist yaparak 4941 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

CAN UZUN DA LİSTEDE Yerli kontenjanını da güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın listesindeki bir diğer isim de Can Uzun. Gurbetçi futbolcunun takıma kazandırılması için çalışmalar başladı. Alman basınındaki habere göre Cimbom, Frankfurt ile görüşüyor. TEKLİF YAPILDI A Milli Takım formasını Dünya Kupası'nda terletecek olan Can Uzun için Galatasaray, 35 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Alman ekibinin bu öneriye yanıt verilmesi bekleniyor. Milli futbolcu geride kalan sezonda 28 maça çıkıp 10 gol attı ve 6 asist yaptı. 1513 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

FORVETE DE YERLİ GÜÇ: DENİZ GÜL Victor Osimhen'in alternatiflerini artırmak isteyen Galatasaray, Mauro Icardi'ye göre planlamasını yapıyor. Arjantinli golcü takımdan ayrılırsa iki golcü birden alınacak. O isimlerden biri de Deniz Gül. Dünya Kupası'na giden başarılı forvet oyuncusu da sarı kırmızılı ekipte oynamaya sıcak bakıyor. 9 GOLDE ADI VAR Bu sezon Porto formasını 44 kez terleten ve 5 milyon euro piyasa değeri bulunan Deniz Gül, 7 gol atıp 2 de asist yaptı. 1824 dakika sahada kaldı. Ayrıca Portekiz ligini kazandı.

DURAN DÜNDEN RAZI Galatasaray'da yeni sezon planlaması kapsamında hücum hattı için önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Mauro Icardi'nin geleceğine göre transfer operasyonuna yön vereceği belirtilirken listenin ilk sırasındaki ismin Jhon Duran olduğu iddia edildi. GÖZLER ICARDI'NİN KARARINDA Mauro Icardi ile yürütülen görüşmeler Galatasaray'ın transfer planlamasında belirleyici rol oynuyor. Arjantinli yıldızın geleceğinin netleşmesinin ardından sarı-kırmızılıların santrfor operasyonuna hız vereceği ifade edildi. İddialara göre Icardi ile yolların ayrılması halinde Galatasaray'ın ilk hedefi Jhon Duran olacak.