Söz konusu veri tabanının temelini oluşturan Gazze nüfus ve sicil sistemi ise bizzat İsrail Savunma Bakanlığına bağlı COGAT (Topraklardaki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü) kontrolünde ve onayında işletiliyor. İsrail ordusunun sahadaki operasyonlarında güvenilir kabul ederek kullandığı bu kimlik sistemi, sivil can kayıpları açıklandığında ise aynı yönetim tarafından "Hamas'ın uydurma propagandası" olarak nitelendiriliyor. Üstelik tıp dünyasının en saygın yayını The Lancet, HRW ve Amnesty gibi küresel otoritelerin metodolojik incelemeleri; geçmişteki tüm Gazze çatışmalarında (2008, 2014, 2021) BM verileri ile savaş sonrası gerçekleştirilen bağımsız adli inceleme sonuçlarının yüzde 95 oranında birebir eşleştiğini tescilliyor.

VERİ AKLAMA İDDİASI COGAT SİSTEMİNE TAKILDI İsrail Diaspora Bakanlığı'nın raporda en çok öne çıkardığı, "BM Gazze'deki can kayıplarını Hamas'tan doğrudan alarak 'veri aklama' (Data-Laundering) yapıyor" yönündeki iddiasının somut saha gerçekleriyle uyuşmadığı belgelendi. BM OCHA ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kayıt altına alınan can kayıpları; rastgele sayılardan değil; isim, resmi kimlik numarası ve doğum tarihi üzerinden tek tek doğrulanarak sisteme işleniyor.

KENDİ İLAN ETTİĞİ "GÜVENİLMEZ" VERİLERİ LAHEY'DE KANIT YAPARAK SAVUNDULAR Diaspora Bakanlığı'nın uluslararası kamuoyunu yönlendirmek amacıyla hazırladığı "güvenilmez BM verileri" tezini çürüten en büyük hamle, bizzat İsrail'in kendi Adalet Bakanlığı ve hukuk heyetinden geldi. İsrail Devleti, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) soykırım davasında kendi tezlerini savunmak, bölgedeki lojistik haritaları ve insani durumu kanıtlamak üzere mahkeme heyetine sunduğu resmi dokümanlarda, diğer bakanlığının itham ettiğinin aksine BM OCHA ve DSÖ'nün saha raporlarını resmi kanıt olarak sundu. Bu durum, İsrail devlet kurumlarının uluslararası arenada sergilediği metodolojik tutarsızlığı ve kurumsal çelişkiyi net bir şekilde gözler önüne serdi.

İsrail'in "Gazze'de kıtlık yoktur, BM siyasi amaçlarla suni kıtlık anlatısı üretiyor" iddiası da küresel bir duvara çarptı. Gazze'deki açlık seviyesi BM'nin tek taraflı yorumlarına değil; aralarında Oxfam, Save the Children ve uluslararası gıda enstitülerinin bulunduğu 19 bağımsız kuruluştan oluşan küresel konsorsiyum IPC (Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması) verilerine dayanıyor. Bağımsız raporlar, İsrail'in ablukası nedeniyle bölgede açlığın doğrudan bir savaş silahı olarak kullanıldığını resmen belgeliyor.

Bakanlığın "Gazze'ye giren tırlar denetlenmiyor, Hamas bölgeye mühimmat sokuyor" şeklindeki açıklaması, sınır kapılarındaki askeri gerçeklikle tamamen alay ediyor. Gazze Şeridi'ne giren her tekil insani yardım tırı, Kerem Ebu Salim gibi sınır kapılarında bizzat İsrail ordusunun denetim noktalarından geçmekte, X-ray taramalarından ve çok sıkı fiziki aramalardan geçirilerek içeri alınmaktadır. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) raporları da lojistik denetimin tamamen İsrail askeri makamlarının elinde olduğunu doğruluyor.

İsrail Gazze'de sivilleri öldürmeye devam ediyor

"UNRWA'YA SIZILDI" İDDİASI TARAFSIZ SORUŞTURMADA ERİDİ

Raporda en çok işlenen "UNRWA, Hamas tarafından tamamen sızılmış terörist bir kurumdur" iddiasını araştırmak üzere, Fransa eski Dışişleri Bakanı Catherine Colonna başkanlığında tarafsız bir uluslararası komisyon kuruldu. İsveç, Norveç ve Danimarka merkezli bağımsız araştırma kurumlarının katılımıyla yürütülen geniş çaplı inceleme sonucunda, İsrail'in bu iddiaları destekleyecek hiçbir somut istihbari kanıtı uluslararası heyete sunamadığı kurumsal olarak tescillendi.

"HAMAS BARİKAT KURDU" DEDİLER, UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN KENDİLERİ ÇIKTI

İsrail resmi hesaplarının "Hamas sivillerin tahliyesini engellemek için Selahaddin Eyyubi Caddesi'ne kontrol noktaları kurdu" iddiası, siber istihbarat uzmanlarına yakalandı. Bellingcat gibi bağımsız açık kaynak istihbarat (OSINT) toplulukları, coğrafi doğrulama uzmanları ve Euro-Med Monitor saha gözlemcileri uydu görüntülerini inceledi. Teknik coğrafi analizler, söz konusu yolu kapatan bariyerlerin Hamas'a değil, bizzat bölgeyi kuşatan İsrail ordusuna ait askeri kontrol noktaları olduğunu dünyaya kanıtladı.

"ÇOCUK ÖLÜMLERİNİ ABARTIYORLAR" SUÇLAMASINA KARŞI MODERN TARİHİN EN AĞIR GERÇEĞİ

İsrail'in, BM yetkililerini "dünyanın en kötü insani felaketi" diyerek sansasyonellik ve abartı yapmakla suçlaması, tamamen bağımsız tıp ve insani yardım örgütlerinin verileriyle boşa çıktı. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve Save the Children gibi yapılar; çocuk ölümleri, ampute edilen uzuvlar ve sivil altyapı yıkım oranlarının modern tarihin tüm krizlerini (Ukrayna, Suriye, Yemen dahil) geride bıraktığını somut saha verileriyle arşivledi.

Hastanelerin altındaki "karargah" iddiası kanıtlanamadı



İsrail, BM'yi Şifa ve Nasır gibi hastanelerin vurulmasını raporlarken "Hamas'ın buraları askeri üs olarak kullandığı bağlamını gizlemekle" suçladı. Ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve bağımsız tıbbi gözlem heyetleri bu sağlık tesislerini yerinde inceledi. Hastanelerin tamamen işlevsiz bırakılmasını, yoğun bakım ünitelerinin bombalanmasını haklı çıkaracak hiçbir sistemik askeri kanıt bulunamadığı raporlandı.

BM RAPORLARINDA REHİNELER İÇİN "SAVAŞ SUÇU" TESCİLİ



Bakanlığın "BM ajansları İsrailli rehineleri tamamen görmezden geliyor" iddiasının da tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), yayınladıkları tüm resmi durumlarda rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısını yinelemiş, Hamas'ın sivil rehin tutmasını raporlarında resmi olarak "savaş suçu" ilan etmiştir.

AL-AHLİ HASTANESİ KATLİAMINDAKİ DİJİTAL MANİPÜLASYONLAR DEŞİFRE OLDU

"BM, Al-Ahli Hastanesi patlamasında İsrail'i haksız yere suçladı" iddiası, adli mimari uzmanlarının siber incelemesine takıldı. Forensic Architecture ve HRW patlama kraterini incelerken, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise İsrail'in resmi devlet hesaplarından paylaştığı radar ve video görüntülerinin küresel kamuoyunu aldatmak amacıyla kasıtlı olarak kırpıldığını ve ters çevrildiğini ham görüntülerle ispatladı.

Kriminal incelemeler, hastaneyi yıkan mühimmatın bölgedeki grupların elindeki roketlerle değil, İsrail hava kuvvetleri envanterindeki yüksek tahrip gücüne sahip mühimmat modelleriyle örtüştüğünü ortaya koydu. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Dijital Medya Sorumlusu Hananya Naftali'nin katliamın hemen ardından sosyal medyada paylaştığı "İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastaneyi vurdu" itirafı ve saniyeler içinde bu paylaşımı silmesi resmi kurumsal dökümanlarla arşivlendi.

YARDIM TIRLARINDAKİ KRİZİN GERÇEK NEDENİ: KEYFİ KOTALAR VE ASKERİ SALDIRILAR

Raporda yer alan "BM, Hamas'ın yardım tırlarını yağmaladığını gizliyor" tezi de sahada lojistik dağıtım yapan bağımsız insani yardım kuruluşları tarafından çürütüldü. Oxfam ve HRW, bölgedeki açlık ve dağıtım krizinin kök sebebinin Hamas'ın sistemik bir yağması değil; İsrail'in tır geçişlerine uyguladığı keyfi kota, sınırda aylarca bekletilen malzemeler ve yardım konvoylarının bizzat İsrail ordusa tarafından hedef alınması olduğunu belgeledi. DMM ise İsrail'in "yağma" diye yaydığı videoların, aslında aç kalan çaresiz sivillerin tırlara hücum ettiği anlara ait olduğunu ve algı operasyonu amacıyla bağlamından koparıldığını teknik incelemeleriyle kanıtladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya