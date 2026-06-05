Bakan Uraloğlu Sıfır Atık Forumunda konuştu: Ulaşımda yeşil dönüşüm dönemi!

Türkiye'de 427 bin elektrikli araç ve 43 bin şarj soketi bulunuyor, DC soket başına düşen araç sayısında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'de kurumsal karbon ayak izi hesabını yapan ilk bakanlık oldu ve 2024'te toplam karbon emisyonunun 2 milyon 118 bin ton olduğunu hesapladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 23 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapısına 355 milyar dolar yatırım yaptığını ve bunun 10 yıllık üretim etkisinin 2 trilyon dolar olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu sunumunda, "Biz esasında insan, yük ve veri taşıyoruz; lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi yönetiyoruz, yönetmeye gayret ediyoruz. Karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik, haberleşme sektöründe 2021 yılında yol haritamızı netleştirdik. Net sıfır emisyon hedefinde, trafik güvenliği, intermodal taşıma, güçlü kurumsal ve fiziksel altyapı, çevre dostu gibi bir vizyona sahibiz ve dünyada da öncü olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıllık periyotta ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Bunun 10 yıllık üretim etkisi 2 trilyon dolar. Yani nereden bakarsanız 1'e 6 esasında bir kar ettik diyebilirim. Yine yıllık ortalamada yaklaşık 1 milyon 200 bin insanımıza bu vesileyle istihdam sağlıyoruz." diye konuştu.

"YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞININ %91'İNİN KARAYOLLARI ÜZERİNDEN YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Dünyadaki sera gazlarının üretiminde yüzde 29.2 ile Çin'in birinci sırada yer aldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de de yüzde 1.1 seviyesinde. Biz tabii sektörde karbon emisyonundaki payımıza baktığımız zaman karayolu, havayolu, deniz yolu… Yüzde 94'ler mertebesinde karayolu, yani oraya odaklanmamız gerekiyor. Yük taşımacılığının %91'inin, yine yolcu taşımacılığının %91'inin karayolları üzerinden yapıldığını görüyoruz. Bunu mutlaka ilk önce %80'lere, 70'lere indirme ile ilgili bir gayretimiz var; bunu yakından takip ediyoruz."

"4 SAATLİK UÇUŞTA 67 ÜLKEYE ULAŞABİLİYORUZ"

Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik konumuna da dikkati çekti. Uraloğlu, "4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşabiliyoruz ve burada 55 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasıla var. Yaklaşık yıllık da 25-26 trilyon dolarlık bir dış ticaret imkanı söz konusu." diye konuştu.

Türkiye'nin Orta Koridorda bulunan bir ülke olduğunu da söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Buradaki emisyon azaltma potansiyelimiz, ülkemiz geleninde, 11,5 milyon ton olduğunu belirtmek isterim. Orta koridorun bağlantıları sadece ülkemizden geçmiyor. Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'e, lojistik merkezlere de bağlıyoruz Orta Koridoru. Kalkınma Yolu Koridoru, Irak'ın Fav Limanından başlayıp ülkemize 1200 km mesafeyle gelen karayolu ve demir yoludur. İnşallah Avrupa'ya kadar uzanacak. Projesi bitti, inşallah yakında yapım çalışmalarına başlamayı umuyoruz ve emisyon azaltımının 5,5 milyon ton olacağını öngörüyoruz."