TBMM lokantasındaki istismar davasında tüm sanıklara tahliye kararı!

Sanık Beşlioğlu da mağdurenin yanına rahatsızlık vermek için gitmediğini, kendisine cinsel içerikli mesaj atmadığını sadece canı sıkıldığı için sohbet amaçlı yazdığını iddia etti.

"NEDEN 5 AY SONRA KONUŞUYOR"

Sanık Seven ise isnat edilen suçlamaları reddettiğini belirterek, "Eğer böyle bir olay yaşanmışsa, neden 6 ay sonra ortaya çıktı? Neden bu şekilde bir kanıya vardılar? Her hafta öğretmenleri kontrol için geliyordu. Eğer ortada bir sorun veya olay varsa, neden o zaman gündeme gelmedi de 5 ay sonra böyle bir iddia ortaya atıldı?" diye konuştu.

Sanık Güner de 6 aydır cezaevinde olduğunu eşinin kendisine boşanma davası açtığı hayatının yerle bir olduğunu söyledi.