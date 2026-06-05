Sultangazi'de motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde motosiklet ve otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh (25) isimli kadın hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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- Sultangazi Habipler Mahallesi'nde Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh (25), otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu hayatını kaybetti.
- Kaza saat 22.00 sıralarında meydana geldi ve çarpışmanın ardından motosiklet alev aldı.
- 34 NZA 098 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
- İtfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü.
- Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Sultangazi'de motosikletiyle seyir halinde olan Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh (25), otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
MOTOSİKLET VE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Fatımaalzhra Riyadh'ın yönetimindeki motosiklet ile 34 NZA 098 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken metrelerce sürüklenen motosiklet alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu kadın sürücü Riyadh'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.