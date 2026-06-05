Sultangazi'de motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Sultangazi Habipler Mahallesi'nde Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh (25), otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında meydana geldi ve çarpışmanın ardından motosiklet alev aldı.

34 NZA 098 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İtfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de motosikletiyle seyir halinde olan Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh (25), otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.