CANLI YAYIN
Geri

TÜİK 2026 mayıs ayı rakamlarını açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 1,71 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 1,71 yıllık yüzde 32,61 oranında gerçekleşti. Yapılan açıklamada, "Bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti." denildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TÜİK 2026 mayıs ayı rakamlarını açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 1,71 arttı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.
  • Aylık enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.
  • Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,65 seviyesindeydi.
  • Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,40 olarak hesaplandı.
  • Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 4,18 artış göstermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 1,71 yıllık yüzde 32,61 oranında gerçekleşti.

TÜİK 2026 mayıs ayı rakamlarını açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 1,71 arttı-1 Mayıs ayı enflasyon rakamı yüzde 1,71 arttı



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı rakamlara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı." diyen Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları TÜİK internet sitesi, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Bakan Şimşek'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları TÜİK internet sitesi, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

"Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu.

Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

TÜFE alt kalemleriTÜFE alt kalemleri



TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %32,61 ARTTI, AYLIK %1,71 ARTTI

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon (Haberin fotoğrafları TÜİK internet sitesi ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Enflasyon (Haberin fotoğrafları TÜİK internet sitesi ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %34,86 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,86 artış, ulaştırmada %34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,59 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2026TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2026

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Mayıs 2026TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Mayıs 2026

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,48 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48 azalış, ulaştırmada %2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,28 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3'tedir).

TÜİK 2026 mayıs ayı rakamlarını açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 1,71 arttı-7

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 137 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Mayıs 2026Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Mayıs 2026

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %31,30 ARTTI, AYLIK %2,87 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,93 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,30 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,74 artış olarak gerçekleşti.

EnflasyonEnflasyon



BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyordu.

TÜİK 2026 mayıs ayı rakamlarını açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 1,71 arttı-9

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (%)Aylık Beklenti (%)Gerçekleşme (%)
Ocak23,734,214,84
Şubat24,162,872,96
Mart25,912,401,94
Nisan28,163,194,18
Mayıs29,401,651,71

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TÜİK 2026 mayıs ayı rakamlarını açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 1,71 arttı-11 TÜİK 2026 mayıs ayı rakamlarını açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 1,71 arttı-12 TÜİK 2026 mayıs ayı rakamlarını açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 1,71 arttı-13
Takvim Kaynak Tercihleri
Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak
SONRAKİ HABER

Memura enflasyon farkı
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler