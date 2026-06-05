TÜİK 2026 mayıs ayı rakamlarını açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 1,71 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 1,71 yıllık yüzde 32,61 oranında gerçekleşti. Yapılan açıklamada, "Bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti." denildi.
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- Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.
- Aylık enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.
- Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,65 seviyesindeydi.
- Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,40 olarak hesaplandı.
- Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 4,18 artış göstermişti.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 1,71 yıllık yüzde 32,61 oranında gerçekleşti.
Mayıs ayı enflasyon rakamı yüzde 1,71 arttı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı rakamlara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı." diyen Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu.
Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."
TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %32,61 ARTTI, AYLIK %1,71 ARTTI
TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %34,86 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,86 artış, ulaştırmada %34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,59 artış olarak gerçekleşti.
İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu.
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,48 AZALDI
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48 azalış, ulaştırmada %2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,28 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3'tedir).
Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 137 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %31,30 ARTTI, AYLIK %2,87 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,93 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,30 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,74 artış olarak gerçekleşti.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyordu.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.
2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (%)
|Aylık Beklenti (%)
|Gerçekleşme (%)
|Ocak
|23,73
|4,21
|4,84
|Şubat
|24,16
|2,87
|2,96
|Mart
|25,91
|2,40
|1,94
|Nisan
|28,16
|3,19
|4,18
|Mayıs
|29,40
|1,65
|1,71