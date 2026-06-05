T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2020/1383-Ceza Dava Dosyası 08.05.2026

İ L A N

SANIK: PAATA SHANIDZE, Tamazı ve Madlena oğlu,

20/03/1983 KHELVACHAURI doğumlu,

GÜRCİSTAN vatandaşı

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 26/02/2021 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık PAATA SHANIDZE'ninüzerine atılı ticari amaçla kaçak ve bandrolsüz alkollü içecek ve tütün mamullerini bu özelliğini bilerek ticari amaçla bulundurma ve nakletme suçunu işlediği sabit olduğundan 6.000,00 Tl Adli Para Cezası vee 20,00 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02479301 #ilan.gov.tr