Bu veri mamut teorisini daha da zayıflattı. Çünkü kara canlısı olan mamutların deniz ekosistemine ait beslenme izleri taşıması neredeyse imkânsızdı. Araştırmacılar daha sonra DNA analizine geçti ve gizem tamamen çözüldü.

Fosillerin 70 yıl boyunca mamut kemikleri olduğu düşünülüyordu; ta ki yapılan testler şaşırtıcı derecede farklı bir türü ortaya çıkarana kadar. (Science Alert)

Fosillerin gerçek sahiplerinden biri olan minke balinası.( Fotoğraf: Jay S)

Fosillerin gerçek sahibi bambaşkaydı

Genetik incelemeler sonucunda fosillerin iki ayrı balina türüne ait olduğu ortaya çıktı: Minke balinası ve bir Kuzey Pasifik balinası. Böylece 70 yıl boyunca mamut sanılan kemiklerin aslında deniz memelilerine ait olduğu kesinleşti. Bilim insanları için asıl şaşırtıcı nokta ise bu değildi. Asıl soru şuydu: Balina kemikleri kıyıdan bu kadar uzak bir bölgeye nasıl ulaşmıştı?

Balina kalıntıları iç bölgelere nasıl geldi?

Araştırmacılar bu gizem için birkaç farklı ihtimali değerlendiriyor. Bazı uzmanlar kemiklerin insanlar tarafından taşınmış olabileceğini düşünüyor. Geçmişte yerli toplulukların balina kemiklerini alet yapımında kullandığı biliniyor. Başka bir teoriye göre ise fosillerin bulunduğu yer yıllar önce yanlış kaydedildi. Yani kemikler aslında denize çok daha yakın bir noktadan çıkarılmış olabilir. Şimdilik en güçlü ihtimal de bu olarak görülüyor.