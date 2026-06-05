Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine alçak saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Karadeniz'in uluslararası sularında avlanan DURU 67 isimli Türk balıkçı teknesine kimliği belirsiz güçler tarafından saldırı düzenlendi ve tekne battı.

Karadeniz'in uluslararası sularında bulunan Türk balıkçıları acımasız bir saldırının hedefi oldu. Kırım'ın batısı ile Sivastapol açıkları arasında avlanan Türk bayraklı "DURU 67" isimli balık avlama teknesine yönelik kimliği henüz açıklanmayan güçler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Alınan ağır darbeler sonucu isabet alan tekne, kısa sürede sulara gömüldü. Katliam gibi saldırının ardından bölgede tam bir can pazarı yaşandı.

BÖLGEDEKİ DİĞER TÜRK BALIKÇILAR CAN SİPERANE KOŞTU

Saldırı sırasında DURU 67'nin yakınlarında avlanan "Burak Kaya" isimli bir diğer Türk balıkçı teknesi, sulara gömülen teknedeki meslektaşlarının yardımına koştu. Yaralanan 5 balıkçıyı ivedilikle denizden çıkararak kendi teknesine tahliye eden balıkçılar, rotayı İnebolu istikametine çevirdi.

Ancak açık denizde başlayan amansız tahliye seyrinde acı bir haber geldi; durumu son derece ağır olan yaralı balıkçılardan biri, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak tekne içinde hayatını kaybetti.

DENİZDE ASKERİ BİRLİK VE TIBBİ SEFERBERLİK

Balıkçıların yardım çağrısının hemen ardından devletin ilgili tüm kurumları denizde adeta zamanla yarıştı. Yaralılara en kısa sürede ulaşılması ve ilk müdahalenin açık denizde yapılabilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı acil durum koduna geçti. Yapılan koordinasyonun ardından, TCSG-96 askeri gemisi saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan demir aldı. Kritik görev için askeri gemide 4 doktor ile UMKE ve hemşirelerden oluşan toplam 19 kişilik tam teşekküllü uzman sağlık ekibi hazır bulunduruldu.

HASSAS OPERASYON

Sahil Güvenlik unsuru TCSG-96, dalgalarla mücadele ederek saat 19.20 itibarıyla Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzey sınırında, İnebolu Limanı'na 115 deniz mili (yaklaşık 213 kilometre) mesafede "BURAK KAYA" isimli tekneye ulaştı.

Hayatını kaybeden balıkçımızın naaşı ve yaralı 4 balıkçımız, dalgalı denizde gerçekleştirilen son derece hassas ve zorlu bir operasyonla Sahil Güvenlik askeri gemisine transfer edildi.

Gemideki uzman askeri ve sivil doktorlar tarafından tıbbi müdahalelerine hemen başlanan yaralıların hayati fonksiyonları kontrol altına alınırken, TCSG-96 gemisi İnebolu Limanı'na doğru geri intikal seyrine geçti. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirerek kamuoyunu bilgilendirdi.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel