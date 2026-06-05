Beykoz'da İETT yangını: Seyir halindeki otobüs küle döndü! Olayda can kaybı yok
CHP'li İBB yönetiminde çöken toplu taşıma sisteminde her yeni bir olay meydana geliyor. Son olarak İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı.
- Sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı, ancak alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı.
- İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
- Otobüs tamamen yanırken, polis ve İETT görevlileri inceleme yaptı.
İstanbul'daki toplu taşıma sistemi CHP'li İstanbul Büyükşehir yönetiminde çökme noktasına geldi.
BEYKOZ'DA İETT YANGINI
Son olarak Beykoz ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen seyir halindeki İETT otobüsü aniden yanmaya başladı.
OTOBÜSÜN TAMAMI YANDI
Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsün tamamını sardı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri olay yerinde incelemelerde bulundu.