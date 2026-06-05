CHP’li Adalar Belediyesi’ne Mali Şube girdi: İmar dosyaları inceleniyor
CHP’li Adalar Belediyesi’nde Mali Şube hareketliliği yaşandı. İstanbul Emniyeti ekiplerinin, aralarında iş yerlerinin de bulunduğu 24 imar dosyasını incelediği öğrenildi.
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İstanbul Emniyeti Mali Şube ekiplerinin, yürütülen bir soruşturma kapsamında CHP'li Adalar Belediyesi'nde inceleme yaptığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Mali Şube ekiplerine bağlı polisler Adalar Belediyesi'ne geldi. Belediye binasında yapılan incelemede imar dosyalarının mercek altına alındığı belirtildi.
24 İMAR DOSYASI İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında 24 imar dosyasının incelendiği aktarıldı. Dosyalar arasında 6 iş yerine ait imar evrakının da bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin, inceleme kapsamında imar ruhsatları ve çeşitli evraklara el koyduğu ifade edildi.
Adalar Belediyesi'nde yürütülen incelemenin, soruşturma dosyası kapsamında sürdüğü bildirildi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel