'Kara Kutu'dan şaibe çıktı! Turgut Koç CHP kurultayını sakatlayan çarkı isim isim anlattı: Özgür Özel ve Veli Ağbaba her şeyden haberdardı

Turgut Koç ve Özgür Özel





İKİ DELEGE 10'AR BİN LİRA RÜŞVET: İSİMLERİNİ VERDİ



Etimesgut delegeleriyle tanıştırıldığını anlatan Koç, bu kişilerden birinin kendisinden para talep ettiğini, bunun üzerine kendi hesabından 10 bin TL gönderdiğini söyledi. Bu iki delegenin daha sonra Özgür Özel'e destek verdiğini ifade etti.



Turgut Koç, kendisinden rüşvet isteyen Etimesgut delegelerinin Özkan Deniz ve İbrahim Şahin olduğunu açıkladı.



Dosyaya giren ifadelere göre CHP'li Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in adaylığı da "delege pazarlığı" yöntemiyle belirlendi.

Mehmet Gürel'in delege pazarlığı sonucu aday olarak belirlendiği iddia edildi





YALOVA ADAYI DELEGE PAZARLIĞIYLA BELİRLENDİ



Yalova'dan Mehmet Gürel'in belediye başkan adayı gösterilmesi talebinin iletildiğini, sonraki süreçte bu kişinin aday yapıldığını ve Başkan yapıldığını belirtti. Bu gelişmenin ardından il başkanlığı görevinde de değişiklik yapıldığını ifade etti.



Pazarlık kurultaydan iki gün önce Ankara'da bulunan ve Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezinde döndü.



"ÖZGÜR ÖZEL'LE GÖRÜŞMELERİNİ SAĞLADIM"



Turgut Koç şu ifadeleri kullandı: Kurultaydan iki gün önce Ankara'da bulunan seçim koordinasyon merkezinde şu an Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanı olan kişiler o dönem delegeydiler. Bu kişiler yanıma geldiler kendileri ile görüştüm. Sonrasında Özgür ÖZEL ile görüşmelerini sağladım. Üçü o dönem Yalova İl Başkanı olan Mehmet GÜREL'in, Yalova Belediye Başkan Adayı gösterilmesi için talepte bulundular. Sonraki yerel seçimlerde Mehmet GÜREL aday gösterildi ve Belediye Başkanı oldu. Yerine ise yanıma gelen ve delege olan İbrahim Erdem DOĞANCI il başkanı olarak atandı.

Ekrem İmamoğlu ve Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan ORHAN







"ONURSAL ADIGÜZEL ORGANİZE ETTİ"



Kurultaydan yaklaşık 1 hafta - 10 gün kadar önce Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan ORHAN'ı İBB dijital iletişim merkezinde Ekrem İMAMOĞLU ile görüştürdüm. Ekrem İMAMOĞLU ile Gökhan ORHAN özel bir görüşme yaptılar. Görüşmede ben yer almadım ancak üçümüzün baz bilgilerine bakıldığı takdirde iletişim çadırında olduğumuz görülecektir. Ekrem İMAMOĞLU ile görüşmeyi Onursal ADIGÜZEL organize etti. Gökhan ORHAN'a ne vadedildiğini bilmiyorum.



Turgut Koç ifadesinde, kurultay sürecinde etkili olduğunu düşündüğü birçok ismi de sıraladı. Bazı isimlerin delegeler üzerinde etkili olduğunu, bazı kişilerin ise adaylık ve destek süreçlerinde aktif rol aldığını öne sürdü.







ÖZGÜR ÇELİK VE RIZA AKPOLAT'IN KURULTAYDAKİ GÖLGE ADAMI DEŞİFRE OLDU



Yolsuzluktan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ismini veren Koç, "Rıza Akpolat'ın kurultay sürecindeki en etkili adamı İlker Uluer'di. Bu kişi üzerinden delegelerle temas sağlandığını duydum" dedi. Uluer'in aynı zamanda CHP'nin görevden uzaklaştırılan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le de yakın temasta olduğunu söyledi. CHP delegelerinden Umut Sapan ve Mehmet Demirbüken'le Özgür Özel'e oy vermeleri için konuştuğunu anlatan Turgut Koç, "Bu kişileri bana kim yönlendirdi hatırlamıyorum ancak bu kişilerden birinin İlker ULUER ile irtibatını sağladım. Kendilerine ne vadedildiğini ve verildiğini bilmiyorum" şeklinde konuştu.



Koç kurultay sürecine etki eden ve soruşturmalarda ismi geçen diğer CHP'liler için şunları söyledi:



Gaffar Çiçek'i, Veli AĞBABA'nın danışmanı ve şoförü olması sebebiyle biliyorum. Genelde Malatya'da bulunur ancak zaman zaman Ankara, İstanbul ve İzmir'e giderdi. Eşinin Malatya kurultay delegesi olduğunu biliyorum.