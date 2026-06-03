'Kara Kutu'dan şaibe çıktı! Turgut Koç CHP kurultayını sakatlayan çarkı isim isim anlattı: Özgür Özel ve Veli Ağbaba her şeyden haberdardı
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın "kara kutusu" olarak bilinen CHP'li Turgut Koç yeni itiraflarda bulundu. Koç, Marriott Otel'de dönen çarkı "Resmi görevim yoktu ama Özel ve Ağbaba her şeyden haberdardı" diyerek açıkladı. Rüşvet verdiği iki Etimesgut delegesinin ismini açıklayan Koç'un itirafları bununla da sınırlı kalmadı. Dosya giren ifadeye göre İmamoğlu, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a "Özel'i destekle yeniden başkan ol" teklifi yaptı. Yalova adayı Mehmet Gürel delege pazarlığıyla belirlendi. Ayrıca Turgut Koç, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in kurultaydaki gölge adamı İlker Uluer'i ifşa etti. Baki Aydöner için "Her şeyi biliyordu. Süreçte aktif rol aldı" dedi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında soruşturma yürütüyor.
- CHP'li iş insanı Turgut Koç, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kurultay sürecinden haberdar olduğunu ve delegelere para dağıtıldığını açıkladı.
- Recep Gürkan'ın Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında Ekrem İmamoğlu'ndan Edirne Belediye Başkan adaylığı sözü aldığı iddia edildi.
- Etimesgut delegelerinden Özkan Deniz ve İbrahim Şahin'in 10'ar bin lira rüşvet aldığı öne sürüldü.
- Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in adaylığının delege pazarlığıyla belirlendiği ifade edildi.
CHP'nin "mutlak butlan"la sonuçlanan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen tahkikat çerçevesinde Veli Ağbaba ile Özgür Özel'in "kara kutusu" olarak bilinen CHP'li iş insanı Turgut Koç yeni itiraflarda bulundu.
"ÖZEL VE AĞBABA HER ŞEYDEN HABERDARDI"
Kurultayın düzenlendiği tarihte Ankara Marriott Otel'de konakladığını beyan eden Koç, Özgür Özel adına çalışmalar yürütüp delegelere para vermesini "Resmi görevim yoktu ama Özgür Özel ve Veli Ağbaba her şeyden haberdardı" diyerek açıkladı.
Dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında Ekrem İmamoğlu'ndan "yeniden adaylık sözü" aldığını söyleyen Koç, görüşme trafiğinin Nadir Ataman üzerinden yürüdüğünü ifade etti.
"EDİRNE" PAZARLIĞI: ÖZEL'E OY VERDİ ADAYLIK İÇİN İMAMOĞLU'NDAN SÖZ ALDI
Gürkan'ın Özel'e attığı oyu fotoğrafla çekip mesaj olarak gönderdiğini söyledi.
Turgut Koç, kurultaydan 1 hafta önce yapılan pazarlıkları şu sözlerle anlattı:
Arkadaşım Nadir, Ekrem İMAMOĞLU'nu arayarak Recep GÜRKAN'ın, Özgür ÖZEL'e destek vereceğini söyledi. Bunun karşılığında gerek Ekrem İMAMOĞLU gerekse de Özgür ÖZEL'den sonraki seçimlerde Edirne Belediye Başkan Adayı olacağının sözünü aldı.
Görüşme Nadir ATAMAN'ın telefonundan yapıldı. Ekrem İMAMOĞLU ile görüşen Nadir ATAMAN'dır. Görüşme yapıldığında Nadir ATAMAN ve Recep GÜRKAN ile birlikteydim. Kurultaydan yaklaşık 1 hafta kadar önce bu görüşme gerçekleştirildi. Baz bilgilerine bakıldığında üçümüzün bir arada olduğu ve Nadir'in, Ekrem İMAMOĞLU ile görüştüğü tespit edilebilir. Hatta Recep GÜRKAN, Özgür ÖZEL'e oy verdiğine ilişkin bulunduğu locadan fotoğraf çekti. Bu fotoğrafları hem bana gösterdi hem de mesaj olarak gönderdi.
DİPNOT
Recep Gürkan'ın Özel'e oy vermesi için Ekrem İmamoğlu ile görüştüren CHP'li Bodrum Meclis Üyesi Nadir Ataman, İmamoğlu'na oldukça yakın bir isim. Ataman son olarak, İmamoğlu'na oldukça yakın bir aile olan Kahrimanların restoranında yaka paça dövülüp dışarı atılmıştı.
Öte yandan Koç'un beyanlarında yer alan bir diğer çarpıcı detay ise delegelere para gönderildiği iddiası oldu.
İKİ DELEGE 10'AR BİN LİRA RÜŞVET: İSİMLERİNİ VERDİ
Etimesgut delegeleriyle tanıştırıldığını anlatan Koç, bu kişilerden birinin kendisinden para talep ettiğini, bunun üzerine kendi hesabından 10 bin TL gönderdiğini söyledi. Bu iki delegenin daha sonra Özgür Özel'e destek verdiğini ifade etti.
Turgut Koç, kendisinden rüşvet isteyen Etimesgut delegelerinin Özkan Deniz ve İbrahim Şahin olduğunu açıkladı.
Dosyaya giren ifadelere göre CHP'li Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in adaylığı da "delege pazarlığı" yöntemiyle belirlendi.
YALOVA ADAYI DELEGE PAZARLIĞIYLA BELİRLENDİ
Yalova'dan Mehmet Gürel'in belediye başkan adayı gösterilmesi talebinin iletildiğini, sonraki süreçte bu kişinin aday yapıldığını ve Başkan yapıldığını belirtti. Bu gelişmenin ardından il başkanlığı görevinde de değişiklik yapıldığını ifade etti.
Pazarlık kurultaydan iki gün önce Ankara'da bulunan ve Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezinde döndü.
"ÖZGÜR ÖZEL'LE GÖRÜŞMELERİNİ SAĞLADIM"
Turgut Koç şu ifadeleri kullandı:
Kurultaydan iki gün önce Ankara'da bulunan seçim koordinasyon merkezinde şu an Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanı olan kişiler o dönem delegeydiler. Bu kişiler yanıma geldiler kendileri ile görüştüm. Sonrasında Özgür ÖZEL ile görüşmelerini sağladım. Üçü o dönem Yalova İl Başkanı olan Mehmet GÜREL'in, Yalova Belediye Başkan Adayı gösterilmesi için talepte bulundular. Sonraki yerel seçimlerde Mehmet GÜREL aday gösterildi ve Belediye Başkanı oldu. Yerine ise yanıma gelen ve delege olan İbrahim Erdem DOĞANCI il başkanı olarak atandı.
"ONURSAL ADIGÜZEL ORGANİZE ETTİ"
Kurultaydan yaklaşık 1 hafta - 10 gün kadar önce Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan ORHAN'ı İBB dijital iletişim merkezinde Ekrem İMAMOĞLU ile görüştürdüm. Ekrem İMAMOĞLU ile Gökhan ORHAN özel bir görüşme yaptılar. Görüşmede ben yer almadım ancak üçümüzün baz bilgilerine bakıldığı takdirde iletişim çadırında olduğumuz görülecektir. Ekrem İMAMOĞLU ile görüşmeyi Onursal ADIGÜZEL organize etti. Gökhan ORHAN'a ne vadedildiğini bilmiyorum.
Turgut Koç ifadesinde, kurultay sürecinde etkili olduğunu düşündüğü birçok ismi de sıraladı. Bazı isimlerin delegeler üzerinde etkili olduğunu, bazı kişilerin ise adaylık ve destek süreçlerinde aktif rol aldığını öne sürdü.
ÖZGÜR ÇELİK VE RIZA AKPOLAT'IN KURULTAYDAKİ GÖLGE ADAMI DEŞİFRE OLDU
Yolsuzluktan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ismini veren Koç, "Rıza Akpolat'ın kurultay sürecindeki en etkili adamı İlker Uluer'di. Bu kişi üzerinden delegelerle temas sağlandığını duydum" dedi.
Uluer'in aynı zamanda CHP'nin görevden uzaklaştırılan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le de yakın temasta olduğunu söyledi.
CHP delegelerinden Umut Sapan ve Mehmet Demirbüken'le Özgür Özel'e oy vermeleri için konuştuğunu anlatan Turgut Koç, "Bu kişileri bana kim yönlendirdi hatırlamıyorum ancak bu kişilerden birinin İlker ULUER ile irtibatını sağladım. Kendilerine ne vadedildiğini ve verildiğini bilmiyorum" şeklinde konuştu.
Koç kurultay sürecine etki eden ve soruşturmalarda ismi geçen diğer CHP'liler için şunları söyledi:
Gaffar Çiçek'i, Veli AĞBABA'nın danışmanı ve şoförü olması sebebiyle biliyorum. Genelde Malatya'da bulunur ancak zaman zaman Ankara, İstanbul ve İzmir'e giderdi. Eşinin Malatya kurultay delegesi olduğunu biliyorum.
"BAKİ AYDÖNER AKTİF ROL ALDI"
Baki Aydöner'i tanıyorum ancak samimiyetim yoktur. Ekrem İMAMOĞLU'na yakın biridir. Kurultay sürecinde aktif rol aldı. Süreçte yaşananları bildiğini düşünüyorum.
Mertcan Aslan'ın, Baki AYDÖNER ile yakın olduğunu biliyorum. Kurultay sürecinde en aktif rol alan kişilerden biri de Rıza AKPOLAT ile Özgür ÇELİK'tir. Bu kişiler adına hareket eden İlker ULUER'dir.
Emre DOĞAN hem Çankaya hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyesidir. Aynı zamanda büyükşehir belediye başkan vekilidir.
Süleyman EKİNCİ'yi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Yapı'nın genel müdürü olarak biliyorum.
Marriott Otel'de delegelere verilen rüşvetleri anlatan ve oy karşılığı dağıtılan adaylıkları ifşa eden Turgut Koç, tüm sürecin Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.
Koç, "Kurultay sürecinde resmi bir görevim yoktu. Ancak yaptığım görüşmelerden Veli AĞBABA ve Özgür ÖZEL'in bilgisi vardı. Kurultay sürecinde temas sağladığım başka delege yoktur. Bildiklerimi samimiyetle paylaştım" dedi.
500 BİN DOLARLIK "SUS" RÜŞVETİ
Bahse konu isim geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti.
Özel'le jet seyahati yapacak kadar yakın temasta olan Koç, CHP'li belediyelerden de adrese teslim ihaleler aldığı ortaya çıktı. Üstelik bu ihalelere Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ile ortak ticaret ilişkisi içerisinde girdiği saptandı.
Para karşılığı reçete satan doktora 15 yıl hapis
Başkan'ın davetine icabet