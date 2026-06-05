ATV'de futbol şöleni: Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın rakibi Venezuela
2026 Dünya Kupası finalleri öncesinde son hazırlık provaları canlı yayınla atv ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. 6 Haziran Cumartesi günü başlayacak futbol şöleninde ilk olarak saat 21.30'da ABD - Almanya mücadelesi naklen yayınlanacak ardından saat 23.40'ta "Milli Maça Doğru" programıyla başlayacak coşku, saat 01.00'de A Milli Futbol Takımımızın turnuva öncesindeki en kritik sınavı olan Venezuela - Türkiye maçıyla zirveye ulaşacak.
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2026 Dünya Kupası finallerine sayılı günler kala, takımlar son hazırlık maçlarıyla turnuva öncesi en ciddi provalarına çıkıyor.
HAZIRLIK MAÇLARI ATV'DE
Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu küresel şölen öncesinde, yıldız futbolcuların sahne alacağı yüksek tempolu iki büyük karşılaşma naklen atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
A MİLLİLERİMİZİN RAKİBİ VENEZUELA
6 Haziran Cumartesi gecesi ilk olarak saat 21.30'da ABD - Almanya mücadelesi futbolseverleri ekrana kilitleyecek.
Ardından saat 23.40'ta "Milli Maça Doğru" programı ile başlayacak futbol coşkusu, saat 01.00'de A Milli Futbol Takımımızın turnuva öncesindeki kritik sınavı olan Venezuela - Türkiye maçıyla zirveye ulaşacak.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Spor