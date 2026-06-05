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ATV'de futbol şöleni: Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın rakibi Venezuela

2026 Dünya Kupası finalleri öncesinde son hazırlık provaları canlı yayınla atv ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. 6 Haziran Cumartesi günü başlayacak futbol şöleninde ilk olarak saat 21.30'da ABD - Almanya mücadelesi naklen yayınlanacak ardından saat 23.40'ta "Milli Maça Doğru" programıyla başlayacak coşku, saat 01.00'de A Milli Futbol Takımımızın turnuva öncesindeki en kritik sınavı olan Venezuela - Türkiye maçıyla zirveye ulaşacak.

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ATV'de futbol şöleni: Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın rakibi Venezuela

2026 Dünya Kupası finallerine sayılı günler kala, takımlar son hazırlık maçlarıyla turnuva öncesi en ciddi provalarına çıkıyor.

ATV'de futbol şöleni: Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın rakibi Venezuela-1

HAZIRLIK MAÇLARI ATV'DE
Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu küresel şölen öncesinde, yıldız futbolcuların sahne alacağı yüksek tempolu iki büyük karşılaşma naklen atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

ATV'de futbol şöleni: Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın rakibi Venezuela-2

A MİLLİLERİMİZİN RAKİBİ VENEZUELA

6 Haziran Cumartesi gecesi ilk olarak saat 21.30'da ABD - Almanya mücadelesi futbolseverleri ekrana kilitleyecek.

Ardından saat 23.40'ta "Milli Maça Doğru" programı ile başlayacak futbol coşkusu, saat 01.00'de A Milli Futbol Takımımızın turnuva öncesindeki kritik sınavı olan Venezuela - Türkiye maçıyla zirveye ulaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuA Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu

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ATV'de futbol şöleni: Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın rakibi Venezuela-4 ATV'de futbol şöleni: Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın rakibi Venezuela-5 ATV'de futbol şöleni: Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın rakibi Venezuela-6

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