Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: "Faiz olan yerde bereket olmaz" | Emlak Katılım halka arz olacak 3 büyük banka birleşecek

İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krize aynı anda mücadele ediyoruz. İsrail mezalimi ateşkese rağmen devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi işgal politikasını Beyrut'a genişletiyor.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden bu organizasyona katılanlara hoş geldiniz diyorum. Zirvemizi yurt dışından teşrif eden misafirlerimize bu şehrin tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selamlarını iletiyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuştu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)



AMELİYAT GEREKTİREN RAHATSIZLIKLARI PANSUMANLA TEDAVİ EDEMEZSİNİZ

İran merkezli savaş Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesi tüm dünyayı etkiliyor. Ekonomi ve finans anlamında küresel bir kırılma noktasına gelindi. Burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşıyorum. Küresel borçluluk 350 trilyon doları aşmış durumda. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz.

Daha adil dünya mümkün derken, insanlık ailesi olarak gerek ekonomide gerekse uluslararası ilişkilerde çözümsüz değiliz. Daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Bizde bereket dye bir kavram vardır. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi 1 liralık kazanç 2 liralık kazançtan üstündür. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar düşüncesi bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı adalet, erdem, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik gibi değerler etrafında teşekkül eder.