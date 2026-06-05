Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: "Faiz olan yerde bereket olmaz" | Emlak Katılım halka arz olacak 3 büyük banka birleşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Küresel borçluluk seviyesinin 350 trilyon dolara ulaştığıb belirten Erdoğan, "Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz." diyerek dünyaya değişim çağrısı yaptı. Faiz uyarısı yapan Erdoğan, "Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün olduğu yerde bereket bulunmaz." ifadelerini kullandı. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedeflediklerini ve Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankalarının birleştirileceğini söyledi.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuştu.
- Küresel borçluluğun 350 trilyon doları aştığını ve ekonomide ciddi bir kırılma noktasına gelindiğini açıkladı.
- İslam ekonomisinin adalet, erdem ve risk paylaşımı gibi değerler üzerine kurulu olduğunu vurguladı.
- Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedeflediklerini ve Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankalarının birleştirileceğini söyledi.
- İsrail'in Gazze'deki işgal politikasını eleştirerek İslam aleminin farklı cephelerde mücadele ettiğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan İFM’den dünyaya seslendi
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden bu organizasyona katılanlara hoş geldiniz diyorum. Zirvemizi yurt dışından teşrif eden misafirlerimize bu şehrin tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selamlarını iletiyorum.
İslam ekonomisinde sermayeye ilişkin tartışmalar yapıldı yapılacak. Sermayenin İslam ekonomisindeki yerini, pratik boyutları değerlendirilecek. Dijital dönüşüm gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin masaya yatırıldığı zirvede, uluslararası yatırımların yanı sıra yapay zeka kullanımı gibi farklı konular özelinde yapılacak tartışmaların faydalı olmasını diliyorum.
İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krize aynı anda mücadele ediyoruz. İsrail mezalimi ateşkese rağmen devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi işgal politikasını Beyrut'a genişletiyor.
AMELİYAT GEREKTİREN RAHATSIZLIKLARI PANSUMANLA TEDAVİ EDEMEZSİNİZ
İran merkezli savaş Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesi tüm dünyayı etkiliyor. Ekonomi ve finans anlamında küresel bir kırılma noktasına gelindi. Burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşıyorum. Küresel borçluluk 350 trilyon doları aşmış durumda. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz.
Daha adil dünya mümkün derken, insanlık ailesi olarak gerek ekonomide gerekse uluslararası ilişkilerde çözümsüz değiliz. Daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Bizde bereket dye bir kavram vardır. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi 1 liralık kazanç 2 liralık kazançtan üstündür. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar düşüncesi bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı adalet, erdem, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik gibi değerler etrafında teşekkül eder.
Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün olduğu yerde bereket bulunmaz.
İki haberi sizlerle paylaşmak isterim. Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenlemeyle Emlak Katılım'a çevirmiştik. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin güçlü büyümeye ortak olmasını sağlayacağız.
Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacaktır. Ortaya büyük bir sinerji çıkacak. Sektör farklı bir ivme kazanacaktır.
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