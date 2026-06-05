Kartal Yiğit

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Beşiktaş uzun bir süredir kaosun içinde yuvarlanıp duruyor. Her gelen başkan sosyal medyanın sesini dinleyerek o hoca, bu oyuncu derken olan Kartal'ın yıllarına oluyor. Şu an görev başında Serdal Adalı olduğu için kendisine buradan naçizane seslenmek istiyorum. Sayın başkan kimseyi dinlemeyin ve seçtiğiniz Önder Özen ile birlikte en doğru hamleleri yapın.Teknik adam tercihinizin marka olup olmaması önemli değil. Takımı ayağa kaldıracak ve camiaya umut verecek ise hemen getirin. Transferleri de buna göre şekillendirin. Ben Önder hocanın doğru adımlar atacağına inanıyorum, ki attı da. Vincenzo Italiano ile anlaştı. Özen bu isme güveniyorsa fazla uzatmadan işi bitirin. Şu geçiş dönemini ve kulübün mali yapısını da göz önünde bulundurursak İtalyan hoca mantıklı gözüküyor. Sizin daha üst düzey birini aradığınız da konuşuluyor. Olabilir ancak geç kalınmadan artık bu iş açıklanmalı. Ben şahsen Italiano'nun kısa sürede duyurulmasını bekliyorum. Transferler için de başkanın ve yönetimin gözü kararttığı en az iki yıldız alınacağı duyumları var.Hava gelmesi adına bu hamleler olmalı. Ama sadece yıldız diye buraya yan gelip yatacak adam gelmemesi gerek. Ayrıca kulübün boşa atacak tek kuruşu yok bu da bilinmeli. Maalesef geçen dönem yapılandırma istendiği gibi olmadı. Alınan oyunculardan gereken verim alınmadı. Öncelikle Sergen hocanın küstürdüğü Cerny, Djalo ve Ndidi gibi isimler kazanılmalı. Olmuyorsa da gidebilirler. Artık Beşiktaş'ın yavaş yavaş da olsa ayağa kalkma zamanı. Ben yeni yapılandırmanın belki hemen değil ama orta vadede kesinlikle yararlı olacağını düşünüyorum.