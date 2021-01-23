Tehdit 'Derya'sı
Polisten kaçanları tekmeyle yere seren adam gözaltında
Suriye'ye operasyon olacak mı? Bakan Akar'dan flaş açıklama
İBB'de her şey çok zarar oldu
Avcılar'da polise silahlı saldırı anı kamerada
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