Taş Baba heykeli Türkiye'deki ilk ve tek örnek olarak Orta Asya Türk kültürünün Anadolu'daki izlerini taşıyor.

123 santimetre uzunluğunda ve 45-47 santimetre genişliğindeki heykel arkeologların incelemesi ve restorasyon çalışması sonrası Erzurum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Erzurum'da bir çiftçi hayvanlarını otlatırken Türkiye'de bir benzeri olmayan tarihi bir eser keşfetti. Orta Asya Türk kültürünün Anadolu'daki izlerini taşıyan "Taş Baba" heykeli Erzurum Müzesi'nde sergileniyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yetkililerin başlattığı incelemelerde ve titiz restorasyon çalışmalarının ardından eserin Kıpçaklar dönemine ait olduğu belirlendi. 123 santimetre uzunluğunda ve 45-47 santimetre genişliğindeki heykel, koruma altına alınarak Erzurum Müzesi'ndeki yerini aldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Ormanlı Mahallesi'nde 2020 yılında hayvanlarını otlatan Aytaç Alver, otların arasında üzeri motiflerle süslü bir taş fark etti. Değerli olabileceğini düşünen Alver, durumu hemen müze yetkililerine bildirdi.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

Bozkır kültüründe soyluların mezarları üzerine dikilen "kurgan"ların üzerinde yer alan Taş Baba heykelleri, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı önemli geleneklerden biri. Erzurum'daki heykelin ise Türkiye'deki ilk ve tek örnek olduğu vurgulanıyor.

TAŞ BABA'NIN ANLAMI NE?

Yetkililer, eserin önemini şöyle anlattı:

Taş Baba, İslamiyet öncesi Türklerde, özellikle Orta Asya'da büyük devlet adamlarının mezarlarına dikilen şahide taşlarıdır. Heykelin elinde 'Bengü Bade' kasesi ve belinde sıralı kemer bulunuyor. Kemerin çizgi sayısı, kişinin makam ve rütbesini gösterir. 'Bengü Bade' ise ölümsüzlüğe yolculuğu simgeler.

Heykel, Erzurum Müzesi'nin en gözde eserlerinden biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.