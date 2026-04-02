Hayvan otlatırken tarlada 2 bin 500 yıllık miras buldu: Müzede yerini aldı

Erzurum’da hayvan otlatan bir çiftçi tarafından tesadüfen bulunan ‘Taş Baba’ heykeli sergilendiği müzede ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye’de eşi bulunmayan bu eser Orta Asya Türk kültürünün Anadolu’daki en önemli izlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hayvan otlatırken tarlada 2 bin 500 yıllık miras buldu: Müzede yerini aldı
  • Erzurum'un Şenkaya ilçesi Ormanlı Mahallesi'nde 2020 yılında çiftçi Aytaç Alver hayvanlarını otlatırken Kıpçaklar dönemine ait Taş Baba heykeli buldu.
  • 123 santimetre uzunluğunda ve 45-47 santimetre genişliğindeki heykel arkeologların incelemesi ve restorasyon çalışması sonrası Erzurum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.
  • Taş Baba heykeli Türkiye'deki ilk ve tek örnek olarak Orta Asya Türk kültürünün Anadolu'daki izlerini taşıyor.
  • Heykelin elinde Bengü Bade kasesi ve belinde sıralı kemer bulunuyor.
  • Taş Baba heykelleri İslamiyet öncesi Türklerde büyük devlet adamlarının mezarlarına dikilen şahide taşları olarak kullanılıyordu.

Erzurum'da bir çiftçi hayvanlarını otlatırken Türkiye'de bir benzeri olmayan tarihi bir eser keşfetti. Orta Asya Türk kültürünün Anadolu'daki izlerini taşıyan "Taş Baba" heykeli Erzurum Müzesi'nde sergileniyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

123 santimetre uzunluğunda ve 45-47 santimetre genişliğindeki heykel arkeologların incelemesi ve restorasyon çalışması sonrası Erzurum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.Fotoğraf:AA

Hayvanlarını otlatırken buldu

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Ormanlı Mahallesi'nde 2020 yılında hayvanlarını otlatan Aytaç Alver, otların arasında üzeri motiflerle süslü bir taş fark etti. Değerli olabileceğini düşünen Alver, durumu hemen müze yetkililerine bildirdi.

Arkeologlar eseri inceledi

Yetkililerin başlattığı incelemelerde ve titiz restorasyon çalışmalarının ardından eserin Kıpçaklar dönemine ait olduğu belirlendi. 123 santimetre uzunluğunda ve 45-47 santimetre genişliğindeki heykel, koruma altına alınarak Erzurum Müzesi'ndeki yerini aldı.

Taş Baba heykeli Türkiye'deki ilk ve tek örnek olarak Orta Asya Türk kültürünün Anadolu'daki izlerini taşıyor. Fotoğraf:İHA

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

Bozkır kültüründe soyluların mezarları üzerine dikilen "kurgan"ların üzerinde yer alan Taş Baba heykelleri, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı önemli geleneklerden biri. Erzurum'daki heykelin ise Türkiye'deki ilk ve tek örnek olduğu vurgulanıyor.

TAŞ BABA'NIN ANLAMI NE?

Yetkililer, eserin önemini şöyle anlattı:

Taş Baba, İslamiyet öncesi Türklerde, özellikle Orta Asya'da büyük devlet adamlarının mezarlarına dikilen şahide taşlarıdır. Heykelin elinde 'Bengü Bade' kasesi ve belinde sıralı kemer bulunuyor. Kemerin çizgi sayısı, kişinin makam ve rütbesini gösterir. 'Bengü Bade' ise ölümsüzlüğe yolculuğu simgeler.

Heykel, Erzurum Müzesi'nin en gözde eserlerinden biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

