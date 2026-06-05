Evdeki acı tesadüf yürekleri sızlattı! Tanyeli’nin vefatının ardından eşi İlker Sünneli'yi cam silerken yıkan o detay
Geçtiğimiz yıl pankreas kanseriyle mücadelesini kaybederek aramızdan ayrılan oryantal Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, evde cam silerken eski bir gazete küpüründe eşinin haberine denk geldi. Yaşadığı şoku ve derin acıyı sosyal medya hesabından paylaşan Sünneli, "Buradayım diyor" sözleriyle takipçilerini derinden sarstı.
Hızlı Özet Göster
- Ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart 2025'te hayatını kaybetti.
- Eşi İlker Sünneli, Tanyeli'nin yokluğuna alışamadığını ve özlemini sosyal medyada paylaşımlarla dile getirdi.
- Sünneli, cam silerken 2022 yılına ait bir gazetede eşine dair bir habere rastladı ve bu anı takipçileriyle paylaştı.
- Sünneli, Tanyeli ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak 'Özlemek benim için nefes alıp vermek gibi oldu' dedi.
Pankreas kanseriyle verdiği yoğun mücadeleye yenik düşerek aramızdan ayrılan ünlü oryantal Tanyeli, 17 Mart 2025'te hayatını kaybetti. Eşinin yokluğuna bir türlü alışamayan ve acısı ilk günkü gibi taze olan İlker Sünneli ise yaptığı paylaşımlarla özlemini her fırsatta duyduğu dile getirdi. Önceki gün Sünneli'den yürek burkan bir paylaşım daha geldi.
Evinde cam silerken eski gazeteleri değerlendiren Sünneli, kullandığı gazeteler arasında 2022 yılına ait bir nüshada eşi hakkında yayımlanan habere rastladı. Yaşadığı şaşkınlığı ve duygusal anı takipçileriyle paylaşan Sünneli'nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Gözyaşları içinde kaldığı o anları sosyal medya hesabından yayınlayan Sünneli, hissettiklerini şu sözlerle aktardı:
Camları siliyordum arkadaşlar, bakın ne oldu... Sonra bana 'abi neden bu kadar üzülüyorsun' diyorlar. Eski gazeteleri aldım... 2022 gazetesinde Tanyeli var... Kaçamıyorsun çünkü. O kadar büyük bir sevgi var ki seni hep bir şekilde takip ediyor yani. Şurada cam silerken yine aklına getiriliyor. 'Buradayım' diyor... Büyük sevgiler hiçbir zaman kaçmaz, uzaklaşmaz. Her zaman kalpte ve zihindedir.
"ÖZLEMEK BENİM İÇİN NEFES ALIP VERMEK GİBİ OLDU"
İlker Sünneli, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından eşi Tanyeli ile birlikte çekilmiş sevgi dolu bir karesini yayınlamıştı. Sünneli, o paylaşımın altına eklediği yürek sızlatan notta ise "Özlemek benim için nefes alıp vermek gibi oldu" ifadesini kullanarak acısının büyüklüğünü gözler önüne serdi.