Sünneli, Tanyeli ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak 'Özlemek benim için nefes alıp vermek gibi oldu' dedi.

Sünneli, cam silerken 2022 yılına ait bir gazetede eşine dair bir habere rastladı ve bu anı takipçileriyle paylaştı.

Pankreas kanseriyle verdiği yoğun mücadeleye yenik düşerek aramızdan ayrılan ünlü oryantal Tanyeli, 17 Mart 2025'te hayatını kaybetti. Eşinin yokluğuna bir türlü alışamayan ve acısı ilk günkü gibi taze olan İlker Sünneli ise yaptığı paylaşımlarla özlemini her fırsatta duyduğu dile getirdi. Önceki gün Sünneli'den yürek burkan bir paylaşım daha geldi.