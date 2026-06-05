Dünyada İsrail karşıtlığı tırmanıyor: Netanyahu'ya güven sıfırlandı! Türkiye listede zirvede
ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin 36 ülkede yaptığı dev kamuoyu araştırması, küresel ölçekte İsrail ve Netanyahu’ya yönelik tepkilerin rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ankete katılanların ortalama %67'si İsrail hakkında olumsuz görüş bildirirken, Türkiye %97'lik oranla İsrail karşıtlığının en yüksek olduğu ülke oldu.
Hızlı Özet Göster
- Pew Araştırma Merkezi'nin 36 ülkede yaptığı ankete göre, küresel medyan ortalamasında %67'si İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip.
- Türkiye'de İsrail'e yönelik olumsuz bakış açısı 2026 yılında %97'ye yükseldi.
- İsrail'in geleneksel müttefikleri Batı ülkelerinde de olumsuz görüşler hızla artıyor, özellikle İtalya, Almanya ve Arjantin'de bu oran 9 puan arttı.
- Ankete katılan 36 ülkenin hiçbirinde halkın çoğunluğu İsrail hakkında olumlu görüş bildirmedi, en yüksek oran %50 ile Kenya'da görüldü.
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dünya genelinde güvensizlik hakim, özellikle İtalya'da %88 oranında güvensizlik bildirildi.
Gazze'de soykırım yapan; İran, Lübnan ve Suriye'ye saldırılar düzenleyen, işgal girişiminde bulunan İsrail'e tüm dünyada tepkiler büyüyor.
36 ÜLKEDE İSRAİL ANKETİ
ABD merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Pew Research Center (Pew Araştırma Merkezi), dünya genelinde ses getirecek kapsamlı bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. 8 Şubat - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında 36 ülkede uygulanan anket verilerine göre, dünya genelinde büyük bir çoğunluk İsrail'e karşı olumsuz görüşlere sahip ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya güvenmiyor.
YÜZDE 67 İSRAİL'E OLUMSUZ BAKIYOR
Araştırma verilerine göre, ankete katılan 36 ülkedeki yetişkinlerin küresel medyan ortalamasında %67'si İsrail hakkında olumsuz (unfavorable) görüşe sahip. İsrail'e olumlu bakanların oranı ise sadece %25'te kaldı. Özellikle devam eden bölgesel gerilimler ve askeri çatışmaların, bu yükselişte büyük pay sahibi olduğu değerlendiriliyor.
TÜRKİYE YÜZDE 97'YLE LİSTE BAŞI
İsrail'e yönelik olumsuz algının en yüksek olduğu yerlerin başında Müslüman çoğunluklu ülkeler geliyor. Bangladeş, Endonezya, Malezya, Pakistan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Türkiye bu ülkelerin başında yer aldı.
Türkiye'de 2025 yılında %93 olan İsrail'e yönelik olumsuz bakış açısı, 2026 yılı itibarıyla %97'ye yükselerek neredeyse mutlak bir çoğunluğa ulaştı.
BATI DA ARTIK OLUMLU BAKMIYOR
İsrail'in geleneksel müttefikleri olarak bilinen Batı ülkelerinde de son bir yılda olumsuz görüşlerin hızla tırmandığı görüldü.
İtalya, Almanya ve Arjantin: Bu ülkelerde İsrail'e yönelik olumsuz görüş bildirenlerin oranı bir önceki yıla göre 9 puan birden arttı.
Güney Kore: Olumsuz bakış açısında 10 puanlık bir artış yaşandı.
İngiltere ve ABD: İngiltere'de 8 puanlık, ABD'de ise 7 puanlık bir artış kaydedildi.
Ankete dahil edilen 36 ülkenin hiçbirinde halkın çoğunluğunun İsrail hakkında olumlu görüş bildirmemesi dikkat çekti. En yüksek oran %50 ile Kenya oldu.
DÜNYA GENELİNDE NETANYAHU'YA GÜVEN YOK
Ankate göre pekçok ülkede büyük çoğunluklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünya meselelerinde "doğru olanı yapacağına" dair hiçbir güven beslemiyor.
Avrupa'da Lider İtalya: Avrupa ülkeleri arasında Netanyahu'ya güvensizlikte başı çeken ülke %88 ile İtalya oldu.
ABD'deki Durum: İsrail'in en yakın müttefiki olan ABD'de bile halkın %59'u Netanyahu'ya güvenmediğini belirtirken güvenenlerin oranı %27'de kaldı. Özellikle 50 yaş altındaki genç Amerikalı nüfusta Netanyahu ve İsrail karşıtlığı zirve yapmış durumda.
Güvenen Sadece İki Ülke: 36 ülke arasında Netanyahu'ya güvenenlerin oranının %50'yi geçtiği sadece iki ülke bulundu: Kenya (%56) ve Filipinler (%53).