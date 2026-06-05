Ankete katılan 36 ülkenin hiçbirinde halkın çoğunluğu İsrail hakkında olumlu görüş bildirmedi, en yüksek oran %50 ile Kenya'da görüldü.

İsrail'in geleneksel müttefikleri Batı ülkelerinde de olumsuz görüşler hızla artıyor, özellikle İtalya, Almanya ve Arjantin'de bu oran 9 puan arttı.

Pew Araştırma Merkezi'nin 36 ülkede yaptığı ankete göre, küresel medyan ortalamasında %67'si İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip.

ABD merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Pew Research Center (Pew Araştırma Merkezi), dünya genelinde ses getirecek kapsamlı bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. 8 Şubat - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında 36 ülkede uygulanan anket verilerine göre, dünya genelinde büyük bir çoğunluk İsrail'e karşı olumsuz görüşlere sahip ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'ya güvenmiyor.

Gazze'de soykırım yapan; İran, Lübnan ve Suriye'ye saldırılar düzenleyen, işgal girişiminde bulunan İsrail'e tüm dünyada tepkiler büyüyor.

36 ülkede İsrail anketi, Fotoğraflar: Takvim, Reuters

YÜZDE 67 İSRAİL'E OLUMSUZ BAKIYOR

Araştırma verilerine göre, ankete katılan 36 ülkedeki yetişkinlerin küresel medyan ortalamasında %67'si İsrail hakkında olumsuz (unfavorable) görüşe sahip. İsrail'e olumlu bakanların oranı ise sadece %25'te kaldı. Özellikle devam eden bölgesel gerilimler ve askeri çatışmaların, bu yükselişte büyük pay sahibi olduğu değerlendiriliyor.

TÜRKİYE YÜZDE 97'YLE LİSTE BAŞI

İsrail'e yönelik olumsuz algının en yüksek olduğu yerlerin başında Müslüman çoğunluklu ülkeler geliyor. Bangladeş, Endonezya, Malezya, Pakistan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Türkiye bu ülkelerin başında yer aldı.

Türkiye'de 2025 yılında %93 olan İsrail'e yönelik olumsuz bakış açısı, 2026 yılı itibarıyla %97'ye yükselerek neredeyse mutlak bir çoğunluğa ulaştı.