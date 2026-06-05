Trump'tan Küba ve İran açıklaması: Sıradaki hedefi ilan etti

Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinliğin ardından gazetecilerin karşısına geçen Trump, dünya gündemini sarsacak cinsten ifadeler kullanarak adeta hedef listesini açıkladı. Amerikan yönetiminin yaptırım kıskacına aldığı Küba ve İran ekseninde konuşan ABD Başkanı, her iki ülkeye yönelik de çok sert sinyaller gönderdi.

Donald Trump. (Fotoğraflar Reuters'a aittir.)

"İRAN'LA İŞİMİZİ BİTİRİR BİTİRMEZ KÜBA İLE İLGİLENECEĞİZ"



Küba'daki yönetimin neredeyse "tamamen çöktüğünü" ve Küba halkına "iyilik" yapmak istediklerini savunan Trump, Kübalıların kendilerinden yardım istediklerini ifade etti. ABD Başkanı, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba'da) kısa bir mola vereceğiz." ifadelerini kullandı.