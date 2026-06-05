Trump'tan Küba ve İran açıklaması: Sıradaki hedefi ilan etti
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan dünyayı sarsacak bir 'hedef listesi' açıkladı! Yaptırım kıskacındaki Küba ve İran'a Oval Ofis'ten gözdağı veren Trump, 'Her seferinde tek bir iş yapmayı severim' diyerek adeta sıraya koydu. Küba yönetiminin tamamen çöktüğünü iddia eden ABD Başkanı, 'İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz, dönüş yolunda kısa bir mola vereceğiz' sözleriyle Washington'ın yeni dönemdeki kirli dış politika rotasını açık etti!
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- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile işlerini bitirdikten sonra Küba ile ilgileneceklerini açıkladı.
- Trump, Küba'daki yönetimin tamamen çöktüğünü ve Küba halkına yardım etmek istediklerini belirtti.
- ABD Başkanı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e uygulanan yeni yaptırımların sonuç vereceğini savundu.
- Trump, Kübalıların ABD'den yardım talep ettiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kritik açıklamalarla Washington'ın dış politika rotasına dair çarpıcı mesajlar verdi.
Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinliğin ardından gazetecilerin karşısına geçen Trump, dünya gündemini sarsacak cinsten ifadeler kullanarak adeta hedef listesini açıkladı. Amerikan yönetiminin yaptırım kıskacına aldığı Küba ve İran ekseninde konuşan ABD Başkanı, her iki ülkeye yönelik de çok sert sinyaller gönderdi.
"İRAN'LA İŞİMİZİ BİTİRİR BİTİRMEZ KÜBA İLE İLGİLENECEĞİZ"
Küba'daki yönetimin neredeyse "tamamen çöktüğünü" ve Küba halkına "iyilik" yapmak istediklerini savunan Trump, Kübalıların kendilerinden yardım istediklerini ifade etti. ABD Başkanı, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba'da) kısa bir mola vereceğiz." ifadelerini kullandı.
YENİ YAPTIRIMLARIN SONUÇ VERECEĞİDNEN EMİN
Trump ayrıca, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e ABD'nin getirdiği yeni yaptırımların işe yarayacağını savundu.