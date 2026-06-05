Adliyede skandal paylaşım! Gebze'de vatandaşı hedef alan personel için disiplin soruşturması

Gebze Adliyesi'nde görev yapan bir personel, TikTok ve X üzerinden paylaştığı videoda vatandaşları hedef alan ifadeler kullandı.

Sosyal medya platformları TikTok ve X üzerinden yayılan bir video kamuoyunda büyük rahatsızlığa yol açtı. Gebze Adliyesi'nde görev yaptığı belirlenen bir personel, paylaştığı içerikte vatandaşları açıkça hedef alarak, "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar. " ifadelerini kullandı.

Kısa sürede tepki toplayan görüntülerin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, devlet memuru vakarıyla bağdaşmayan bu duruma karşı sessiz kalmadı ve jet hızıyla bir kamuoyu açıklaması yayımladı.

BAŞSAVCILIKTAN NET MESAJ: DEVLET MEMURU VAKARINA YAKIŞMAZ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, söz konusu personelin vatandaşlara yönelik kullandığı ifadelerin kamu hizmeti etiğiyle hiçbir şekilde bağdaşmadığı aktarıldı.

Adalet teşkilatının temel gayesinin vatandaşa her koşulda saygı, nezaket ve sabır çerçevesinde en etkin hizmeti sunmak olduğu hatırlatılan açıklamada, meslek ilkelerine aykırı davranan ilgili personel hakkında vakit kaybetmeksizin disiplin soruşturmasının başlatıldığı ilan edildi. Soruşturma kapsamında ilgili memurun adalet teşkilatının vatandaş odaklı hizmet anlayışını zedeleyen davranışı çok yönlü olarak inceleniyor.