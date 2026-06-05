Adliyede skandal paylaşım! Gebze'de vatandaşı hedef alan personel için disiplin soruşturması
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adliyede görevli bir personelin TikTok ve X üzerinden vatandaşı hedef alarak, “Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar." şeklinde tepki çeken video paylaşması üzerine, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı kamu hizmeti etiğine aykırı davranan memur hakkında derhal disiplin soruşturması başlattı.
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- Gebze Adliyesi'nde görev yapan bir personel, TikTok ve X üzerinden paylaştığı videoda vatandaşları hedef alan ifadeler kullandı.
- Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, personelin kullandığı ifadelerin devlet memuru vakarıyla bağdaşmadığını açıkladı.
- İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.
- Başsavcılık, adalet teşkilatının vatandaşa saygı, nezaket ve sabır çerçevesinde hizmet sunmayı amaçladığını belirtti.
- Personelin davranışı, adalet teşkilatının vatandaş odaklı hizmet anlayışını zedelediği gerekçesiyle inceleniyor.
Sosyal medya platformları TikTok ve X üzerinden yayılan bir video kamuoyunda büyük rahatsızlığa yol açtı. Gebze Adliyesi'nde görev yaptığı belirlenen bir personel, paylaştığı içerikte vatandaşları açıkça hedef alarak, "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar." ifadelerini kullandı.
Kısa sürede tepki toplayan görüntülerin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, devlet memuru vakarıyla bağdaşmayan bu duruma karşı sessiz kalmadı ve jet hızıyla bir kamuoyu açıklaması yayımladı.
BAŞSAVCILIKTAN NET MESAJ: DEVLET MEMURU VAKARINA YAKIŞMAZ
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, söz konusu personelin vatandaşlara yönelik kullandığı ifadelerin kamu hizmeti etiğiyle hiçbir şekilde bağdaşmadığı aktarıldı.
Adalet teşkilatının temel gayesinin vatandaşa her koşulda saygı, nezaket ve sabır çerçevesinde en etkin hizmeti sunmak olduğu hatırlatılan açıklamada, meslek ilkelerine aykırı davranan ilgili personel hakkında vakit kaybetmeksizin disiplin soruşturmasının başlatıldığı ilan edildi. Soruşturma kapsamında ilgili memurun adalet teşkilatının vatandaş odaklı hizmet anlayışını zedeleyen davranışı çok yönlü olarak inceleniyor.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
KAMUOYUNA DUYURULUR.
Tiktok ve X hesapları üzerinden "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar." şeklinde içerik ile paylaşım yapan Adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı
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