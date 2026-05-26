GSB yaz kampı sonuçları açıklandı mı? 2026 GSB gençlik kampı sonuç tarihi
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ücretsiz Yaz Gençlik Kampları için 2026 başvuruları başladı. 12-25 yaş arası gençlerin katılabileceği kamplarda ulaşım, konaklama, yemek ve sigorta giderleri devlet tarafından karşılanacak. İlk 5 dönemin sonuçları 23 Haziran 2026’da açıklanacak.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 12-25 yaş arası gençlere yönelik ücretsiz 2026 Yaz Gençlik Kampları için başvurular devam ediyor.
- İlk 5 dönem başvuru sonuçları 23 Haziran 2026, kalan dönemler için 28 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.
- İlk 5 dönem için son başvuru tarihi 21 Haziran 2026, diğer dönemler için 26 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
- Kamplar 30 Haziran-20 Eylül 2026 tarihleri arasında 6'şar günlük dönemler halinde düzenlenecek.
- Başvurular e-genc.gsb.gov.tr adresinden yapılabilecek ve kamplarda ulaşım, yemek, konaklama ve sigorta ücretsiz sağlanacak.
GSB'nin ücretsiz 2026 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. 12-25 yaş arası gençlerin katılabileceği kamplarda ulaşım, yemek, konaklama ve sigorta desteği ücretsiz sağlanacak. Sonuçlar ise henüz ilan edilmedi. İşte başvuru takvimi ve sonuç tarihleri.
GSB yaz kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İlk 5 dönem için başvuru sonuçları en geç 23 Haziran 2026 tarihinde açıklanmış olacak. Kalan dönemlerin sonuçları ise 28 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
Başvurusu kabul edilen gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri belgeleri kamp başlangıcından en geç 7 gün önce Gençlik Merkezine onaylatmaları önem arz ediyor. 18 yaşından küçük adayların ise başvuru formunu veli imzasıyla teslim etmesi zorunlu olacak.
GSB son başvuru tarihi ne zaman?
İlk 5 dönem son başvuru tarihi 21 Haziran 2026, kalan dönemler için ise 26 Temmuz 2026 son tarih olacak. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek kamplar, 30 Haziran-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kız ve erkek kamp dönemleri ayrı ayrı planlanırken her kamp dönemi toplam 6 gün sürecek. Başvurular, "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.