Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 12-25 yaş arası gençlere yönelik ücretsiz 2026 Yaz Gençlik Kampları için başvurular devam ediyor.

Kamplar 30 Haziran-20 Eylül 2026 tarihleri arasında 6'şar günlük dönemler halinde düzenlenecek.

Başvurular e-genc.gsb.gov.tr adresinden yapılabilecek ve kamplarda ulaşım, yemek, konaklama ve sigorta ücretsiz sağlanacak.

GSB'nin ücretsiz 2026 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. 12-25 yaş arası gençlerin katılabileceği kamplarda ulaşım, yemek, konaklama ve sigorta desteği ücretsiz sağlanacak. Sonuçlar ise henüz ilan edilmedi. İşte başvuru takvimi ve sonuç tarihleri.

İlk 5 dönem başvuru sonuçları 23 Haziran 2026, kalan dönemler için 28 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.Fotoğraf:AA GSB yaz kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk 5 dönem için başvuru sonuçları en geç 23 Haziran 2026 tarihinde açıklanmış olacak. Kalan dönemlerin sonuçları ise 28 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.