CANLI YAYIN
Geri

GSB yaz kampı sonuçları açıklandı mı? 2026 GSB gençlik kampı sonuç tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ücretsiz Yaz Gençlik Kampları için 2026 başvuruları başladı. 12-25 yaş arası gençlerin katılabileceği kamplarda ulaşım, konaklama, yemek ve sigorta giderleri devlet tarafından karşılanacak. İlk 5 dönemin sonuçları 23 Haziran 2026’da açıklanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
GSB yaz kampı sonuçları açıklandı mı? 2026 GSB gençlik kampı sonuç tarihi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 12-25 yaş arası gençlere yönelik ücretsiz 2026 Yaz Gençlik Kampları için başvurular devam ediyor.
  • İlk 5 dönem başvuru sonuçları 23 Haziran 2026, kalan dönemler için 28 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.
  • İlk 5 dönem için son başvuru tarihi 21 Haziran 2026, diğer dönemler için 26 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
  • Kamplar 30 Haziran-20 Eylül 2026 tarihleri arasında 6'şar günlük dönemler halinde düzenlenecek.
  • Başvurular e-genc.gsb.gov.tr adresinden yapılabilecek ve kamplarda ulaşım, yemek, konaklama ve sigorta ücretsiz sağlanacak.

GSB'nin ücretsiz 2026 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. 12-25 yaş arası gençlerin katılabileceği kamplarda ulaşım, yemek, konaklama ve sigorta desteği ücretsiz sağlanacak. Sonuçlar ise henüz ilan edilmedi. İşte başvuru takvimi ve sonuç tarihleri.

İlk 5 dönem başvuru sonuçları 23 Haziran 2026, kalan dönemler için 28 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.Fotoğraf:AA

GSB yaz kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk 5 dönem için başvuru sonuçları en geç 23 Haziran 2026 tarihinde açıklanmış olacak. Kalan dönemlerin sonuçları ise 28 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

İlk 5 dönem için son başvuru tarihi 21 Haziran 2026, diğer dönemler için 26 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Başvurusu kabul edilen gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri belgeleri kamp başlangıcından en geç 7 gün önce Gençlik Merkezine onaylatmaları önem arz ediyor. 18 yaşından küçük adayların ise başvuru formunu veli imzasıyla teslim etmesi zorunlu olacak.

Kamplar 30 Haziran-20 Eylül 2026 tarihleri arasında 6'şar günlük dönemler halinde düzenlenecek.

GSB son başvuru tarihi ne zaman?

İlk 5 dönem son başvuru tarihi 21 Haziran 2026, kalan dönemler için ise 26 Temmuz 2026 son tarih olacak. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek kamplar, 30 Haziran-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kız ve erkek kamp dönemleri ayrı ayrı planlanırken her kamp dönemi toplam 6 gün sürecek. Başvurular, "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru ekranı: GSB yaz kampı başvurusu nasıl yapılır, ücretli mi?2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru ekranı: GSB yaz kampı başvurusu nasıl yapılır, ücretli mi?
2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru ekranı: GSB yaz kampı başvurusu nasıl yapılır, ücretli mi?
Takvim Kaynak Tercihleri
Uzmanından LGS ve YKS adaylarına altın tavsiyeler: Son haftalar nasıl değerlendirilmeli?
SONRAKİ HABER

Sınav başarısını evde yakalayın
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler