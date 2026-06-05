20 yıl sonra aydınlatıldı: Gülcan Yazıcı cinayetinde 2 kişi tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yıldır faili meçhul olarak kalan Gülcan Yazıcı cinayetinde kritik bir aşamaya geçildi. DNA eşleşmesiyle kimliği tespit edilen Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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- Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında Ozan Çayı'nda bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin DNA incelemesi sonucu 4 Ağustos 2004'ten beri kayıp Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu tespit edildi.
- Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Osman Orta ve Bayram Akyürek tutuklanırken Nuri Yazıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 1000 kişilik kayıp listesi taranarak cesedin kimliği belirlendi.
- Maktulün kızı Sultan Orta ifadesinde babası Osman Orta'nın annesi Gülcan Yazıcı'ya sürekli şiddet uyguladığını ve çift arasında ciddi geçimsizlik bulunduğunu belirtti.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 yıldır karanlıkta kalan dosyanın aydınlatıldığını ve devletin hiçbir faili meçhul dosyayı karanlıkta bırakmayacağını açıkladı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında Ozan Çayı'nda bulunan ve kimliği belirlenemediği için İstanbul'daki kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya geçildi.
Daha önce yapılan DNA incelemeleri sonucunda cesedin, 4 Ağustos 2004'ten bu yana kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu belirlenmişti. Yeniden açılan dosya kapsamında cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Orta ve Bayram Akyürek hakkında tutuklama kararı verilirken Nuri Yazıcı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
FAİLİ MEÇHUL DOSYA 20 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 14 Mart 2006 tarihinde Ozan Mahallesi mevkiindeki Ozan Çayı'nda bulunan kadın cesedinin dosyası yeniden incelendi. İlk incelemelerde cesedin baş bölgesinde 7,65 milimetre çapında ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası bulunduğu tespit edilmiş, ancak kimliği belirlenemediği için cenaze İstanbul Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilmişti.
Soruşturma dosyası hakkında 2008 yılında daimi arama kararı verilmişti.
BİN KİŞİLİK KAYIP LİSTESİ TARANDI
Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda kapsam genişletildi. Karadeniz bağlantılı kayıp şahıslar ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova bağlantıları detaylı şekilde incelendi.
Yaklaşık 1000 kişilik kayıp listesi ve yakınlarının bilgileri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine Yazıcı'nın kızı Sultan Orta'dan alınan DNA örneği ile cesetten elde edilen genetik materyal karşılaştırıldı.
Yapılan inceleme sonucunda cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesin olarak belirlendi.
KIZININ İFADESİ SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Soruşturma kapsamında ifade veren Sultan Orta'nın anlattıkları, cinayet şüphesini güçlendiren en önemli unsurlardan biri oldu.
Orta, annesi Gülcan Yazıcı ile babası Osman Orta'nın imam nikahlı olarak birlikte yaşadıklarını, babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını ve çift arasında ciddi geçimsizlik bulunduğunu söyledi.
Ayrıca annesinin kaybolmasının ardından babasının kendisi ile erkek kardeşini yakın arkadaşı Bayram Akyürek'in yanına bıraktığını, çocukların bakımına karşılık emekli maaşını bu kişiye verdiğini anlattı.
3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Elde edilen bilgi, belge ve tanık beyanları doğrultusunda soruşturmanın odağına üç isim alındı. Maktulün imam nikahlı eşi Osman Orta, yakın arkadaşı Bayram Akyürek ve maktulün kardeşi Nuri Yazıcı hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Osman Orta ve Bayram Akyürek tutuklanarak ceza evine gönderilirken Nuri Yazıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAKAN GÜRLEK: 20 YILLIK KARANLIK AYDINLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, 20 yıldır karanlıkta kalan bir dosyanın aydınlatıldığını belirterek, "1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.
Gürlek, Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli hakkında adli sürecin başlatıldığını belirterek, devletin hiçbir faili meçhul dosyayı karanlıkta bırakmayacağını vurguladı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda dosyanın kapsamının genişleyebileceği belirtildi.