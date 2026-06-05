Rekabet Kurulu’ndan WhatsApp için kritik karar! Meta AI için soruşturma: 1 aylık süre tanındı
Rekabet Kurulu, Meta AI’ın WhatsApp’a entegrasyonunda rakip yapay zeka hizmetlerinin engellenmiş olabileceği şüphesiyle Meta hakkında soruşturma başlattı. Kurul, soruşturma sürecinde şirkete geçici tedbir uygulama kararı aldı.
Hızlı Özet Göster
- Rekabet Kurulu, Meta AI hizmetinin WhatsApp'a entegrasyonu nedeniyle Meta hakkında soruşturma başlattı.
- Ön araştırmada üçüncü taraf yapay zeka sohbet robotlarının WhatsApp üzerinden entegre hizmet sunmasının engellendiğine dair bulgular elde edildi.
- Meta'ya geçici tedbir kararı uygulanarak rakip yapay zeka hizmetlerinin WhatsApp'tan sunulmasını zorlaştıracak uygulamalardan kaçınması istendi.
- Meta'ya gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi için bir ay süre verildi ve tedbirlere uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacak.
- Soruşturma sonunda farklı yapay zeka asistanlarının WhatsApp üzerinden kullanıcılara sunulabilmesi hedefleniyor.
Rekabet Kurulu, Meta hakkında, Meta AI hizmetinin WhatsApp uygulamasına entegrasyonu sürecine ilişkin soruşturma başlattı.
Kurulun ön araştırmasında, üçüncü taraf üretken yapay zeka sohbet robotları ve dijital asistanların WhatsApp üzerinden, Meta AI gibi entegre şekilde hizmet sunmasının engellenmiş olabileceğine yönelik bulgulara ulaşıldı.
META'YA GEÇİCİ TEDBİR KARARI
Soruşturma kapsamında Meta'ya geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Şirketten, rakip yapay zeka hizmetlerinin WhatsApp üzerinden sunulmasını fiilen veya ekonomik olarak zorlaştıracak uygulamalardan kaçınması istendi.
Meta'nın gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi için bir ay süre tanınırken, tedbirlere uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacak.
KULLANICILAR FARKLI YAPAY ZEKALARA ERİŞEBİLECEK
Karar, WhatsApp kullanıcılarının yalnızca Meta AI ile sınırlı kalmaması açısından önem taşıyor. Soruşturma sürecinin sonunda, farklı yapay zeka asistanlarının da WhatsApp üzerinden kullanıcılara sunulmasının önü açılmış olacak.