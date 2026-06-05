Trabzonspor'a eski Galatasaraylı! Bedavaya imza atabilir

Berkan Kutlu'nun Konyaspor ile kontratındaki opsiyon maddesi kendi insiyatifinde

KONYASPOR TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Konyaspor kadrosuna katılan Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı ekipte ortaya koyduğu performansla teknik heyetin beğenisini kazandı. Konyaspor yönetiminin de deneyimli orta saha oyuncusunu takımda tutmak istediği öğrenildi.

OPSİYON DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Transfer sürecindeki en önemli detaylardan biri ise sözleşmedeki opsiyon maddesi. İddialara göre oyuncunun kontratındaki opsiyon hakkı doğrudan Berkan Kutlu'da bulunuyor. Bu nedenle transfer sürecinde son kararın büyük ölçüde tecrübeli futbolcunun tercihine bağlı olduğu ifade ediliyor.