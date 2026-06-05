Trabzonspor'a eski Galatasaraylı! Bedavaya imza atabilir
Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un, Konyaspor forması giyen Berkan Kutlu için girişimlere başladığı öne sürüldü. Bordo-mavililerin teklif yaptığı tecrübeli futbolcunun karar vermek için süre istediği belirtildi.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Berkan Kutlu için resmi temaslarda bulundu ve oyuncuya teklif sundu.
- Berkan Kutlu, Trabzonspor'dan gelen teklife yanıt vermek için süre istedi.
- Trabzonspor, transfer sürecinin uzaması halinde alternatif isimlere yönelebilir.
- Konyaspor, Berkan Kutlu'yu takımda tutmak istiyor ve oyuncunun opsiyon hakkı bulunuyor.
- Trabzonspor, orta saha rotasyonunu genişletmek amacıyla Berkan Kutlu'yu transfer listesine aldı.
Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de Berkan Kutlu oldu.
TRABZONSPOR'DAN RESMİ TEMAS
Edinilen bilgilere göre Trabzonspor, Berkan Kutlu için oyuncu tarafıyla temasa geçti. Bordo-mavili kulübün, orta saha rotasyonuna tecrübeli ve yerli bir alternatif kazandırmak amacıyla futbolcuya teklif sunduğu belirtildi.
KARAR İÇİN SÜRE İSTEDİ
28 yaşındaki futbolcunun ise Trabzonspor'dan gelen teklife hemen yanıt vermediği öğrenildi. Berkan Kutlu cephesinin, kariyer planlamasını netleştirmek adına karar vermek için süre talep ettiği ifade edildi.
TRABZONSPOR'DA BEKLEME SÜRESİ SINIRLI
Transfer sürecinin uzaması halinde Trabzonspor'un alternatif isimlere yönelme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Yönetimin, transfer planlamasını geciktirmemek adına bu dosyada kısa süre içerisinde netlik istediği belirtiliyor.
KONYASPOR TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR
Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Konyaspor kadrosuna katılan Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı ekipte ortaya koyduğu performansla teknik heyetin beğenisini kazandı. Konyaspor yönetiminin de deneyimli orta saha oyuncusunu takımda tutmak istediği öğrenildi.
OPSİYON DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR
Transfer sürecindeki en önemli detaylardan biri ise sözleşmedeki opsiyon maddesi. İddialara göre oyuncunun kontratındaki opsiyon hakkı doğrudan Berkan Kutlu'da bulunuyor. Bu nedenle transfer sürecinde son kararın büyük ölçüde tecrübeli futbolcunun tercihine bağlı olduğu ifade ediliyor.
ORTA SAHADA TECRÜBE ARANIYOR
Trabzonspor'un yeni sezonda yoğun fikstürü de dikkate alarak orta saha rotasyonunu genişletmek istediği belirtiliyor. Berkan Kutlu'nun Süper Lig tecrübesi, yerli statüsü ve farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi nedeniyle teknik heyetin listesinde üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.
GÖZLER BERKAN'DAN GELECEK CEVAPTA
Trabzonspor yönetiminin transfer sürecindeki yol haritasını Berkan Kutlu'nun vereceği karara göre şekillendirmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazanabileceği ifade ediliyor.