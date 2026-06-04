Nevşehir merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 79 tutuklama

Yasa dışı bahis sitesinin 5 ay önce açıldığı ve yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı tespit edildi.

Operasyonda 1,5 milyon lira nakit para, ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

91 kişi yakalandı. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)

1,5 MİLYON LİRA NAKİT PARA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Nevşehir'e getirilen 91 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.