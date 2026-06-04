Nevşehir merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 79 tutuklama
Nevşehir merkezli 28 ilde siber polisinin düzenlediği eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79’u tutuklandı. Yaklaşık 5 ay önce kurulan ve 50 bin kullanıcıya ulaşan şebekenin, bahis oyunlarından elde ettiği 10 milyar liralık dev geliri yurt dışındaki kripto cüzdanlara aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
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- Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 28 ilde 120 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 91 şüpheli yakalandı.
- Operasyonda 1,5 milyon lira nakit para, ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
- Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 79'u tutuklandı, 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.
- Yasa dışı bahis sitesinin 5 ay önce açıldığı ve yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı tespit edildi.
- Siteden elde edilen yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edildiği belirlendi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen 107 şüpheli için 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 91 şüpheli yakalandı.
1,5 MİLYON LİRA NAKİT PARA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Nevşehir'e getirilen 91 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 79'U PARMAKLILAR ARDINDA
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 14 şüpheli serbest bırakıldı.
10 MİLYAR LİRALIK VURGUN KRİPTO CÜZDANLARLA KAÇIRILMAK İSTENDİ
Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süre içinde yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, siteden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.