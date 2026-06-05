Ruslan Malinoskyi resmen Trabzonspor'da! Yıllık ücreti belli oldu

Trabzonspor, X hesabında 'Bazı kararlar sadece renklerle değil, kimlikle verilir' iletisiyle paylaşım yaptı.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına hızlı başlayan Trabzonspor, bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Bordo mavililer, bir süre önce anlaşmaya vardığı Ruslan Malinovskyi'yi KAP'a bildirdi ve maliyetini duyurdu.

Trabzonspor, orta sahasını Ruslan Malinovskyi ile güçlendirdi

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada;

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.